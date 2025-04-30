Виткофф хвастается достижениями в переговорах с Путиным

По мнению специального представителя президента США Стива Виткоффа, кремлевский лидер Владимир Путин "впервые за десятилетие" видит реальную возможность для перезагрузки отношений между Россией и США. Об этом он заявил в эфире радиошоу WABC, сообщает The Hill .

Стив Виткофф (фото из открытых источников)

"Я думаю, что он впервые за десятилетие видит возможность переосмыслить отношения Российской Федерации с Соединенными Штатами, и это совершенно очевидно", — сказал Виткофф.

Он отметил, что за время своего пребывания в Москве имел уже четыре длительных встречи с Путиным — каждая длилась минимум три часа, а одна из них — почти пять.

Впрочем, как сообщало Sky News , во время первого визита Виткоффа в Москву в марте ему пришлось ждать восемь часов встречи с Путиным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин уперся в одном из условий для прекращения огня . Кремлевский глава Владимир Путин настаивает, чтобы Россия получила контроль над четырьмя украинскими областями, которые сейчас остаются частично оккупированными, в рамках любого потенциального соглашения о прекращении войны. Об этом сообщают три источника в Москве, которые знакомы с ходом событий.

Это условие осложняет усилия бывшего президента США Дональда Трампа, который пытается добиться прекращения боевых действий и достичь длительного мира, пишет Bloomberg. В Белом доме все сильнее растет беспокойство по этому поводу. По информации источников, посланник Трампа Стив Уиткофф вел длительные переговоры в Кремле, стремясь убедить Путина согласиться на прекращение огня за нынешней линией фронта. Но российский президент остался непреклонным в вопросе территориальных претензий.