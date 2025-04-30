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Виткофф хвастается достижениями в переговорах с Путиным

Спецпредставитель Трампа рассказал, что Путин разговаривал с ним каждый раз не менее трех часов

30 апреля 2025, 16:25
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Лиля Воробьева

По мнению специального представителя президента США Стива Виткоффа, кремлевский лидер Владимир Путин "впервые за десятилетие" видит реальную возможность для перезагрузки отношений между Россией и США. Об этом он заявил в эфире радиошоу WABC, сообщает The Hill .

Виткофф хвастается достижениями в переговорах с Путиным

Стив Виткофф (фото из открытых источников)

"Я думаю, что он впервые за десятилетие видит возможность переосмыслить отношения Российской Федерации с Соединенными Штатами, и это совершенно очевидно", — сказал Виткофф.

Он отметил, что за время своего пребывания в Москве имел уже четыре длительных встречи с Путиным — каждая длилась минимум три часа, а одна из них — почти пять.

Впрочем, как сообщало Sky News , во время первого визита Виткоффа в Москву в марте ему пришлось ждать восемь часов встречи с Путиным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин уперся в одном из условий для прекращения огняКремлевский глава Владимир Путин настаивает, чтобы Россия получила контроль над четырьмя украинскими областями, которые сейчас остаются частично оккупированными, в рамках любого потенциального соглашения о прекращении войны. Об этом сообщают три источника в Москве, которые знакомы с ходом событий.

Это условие осложняет усилия бывшего президента США Дональда Трампа, который пытается добиться прекращения боевых действий и достичь длительного мира, пишет Bloomberg. В Белом доме все сильнее растет беспокойство по этому поводу. По информации источников, посланник Трампа Стив Уиткофф вел длительные переговоры в Кремле, стремясь убедить Путина согласиться на прекращение огня за нынешней линией фронта. Но российский президент остался непреклонным в вопросе территориальных претензий.

 



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3987567-andrij-demcenko-recnik-derzavnoi-prikordonnoi-sluzbi-ukraini.html
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