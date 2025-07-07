В Украине объявили о закрытии первого ТЦК на фоне ударов РФ

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Slava Kot
Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) сообщил о приостановлении своей деятельности. Причиной такого решения назвали напряженную ситуацию в стране, а также возможность обезопасить жизнь украинцев.
Винницкий ТЦК приостановил работу. Фото из открытых источников
Винницкий областной ТЦК в Facebook опубликовал заявление о временной остановке деятельности.
Несмотря на прекращение работы по основному адресу, специалисты ТЦК будут продолжать обслуживать граждан в двух новых локациях. В частности, медицинское обеспечение с 7 июля 2025 года можно решить на базе Винницкой областной клинической больницы, а социальные и другие вопросы с 9 июля 2025 года граждане смогут решить в ЦНАП.
Впоследствии сообщение об остановке работы Винницкого областного ТЦК было удалено.
Недавно представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сообщил, что российские кафиры в последнее время усилили атаки на территориальные центры комплектования. По его словам, их цель состоит в попытке сорвать мобилизационный процесс в Украине. Несмотря на это, Саранцев подчеркнул, что мобилизация будет продолжаться, а ТЦК и дальше будут комплектовать войска и привлекать больше граждан к обороне Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о пожаре, произошедшем в Винницком ТЦК.
Также "Комментарии" писали об ударе по ТЦК в Кременчуге Полтавской области.