В Украине объявили о закрытии первого ТЦК на фоне ударов РФ

Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) сообщил о приостановлении своей деятельности. Причиной такого решения назвали напряженную ситуацию в стране, а также возможность обезопасить жизнь украинцев.

Винницкий ТЦК приостановил работу. Фото из открытых источников

Винницкий областной ТЦК в Facebook опубликовал заявление о временной остановке деятельности.

"Учитывая напряженную ситуацию в стране и с целью обеспечения жизни и здоровья граждан Винницкий областной ТЦК и СП приостанавливает свою деятельность по адресу ул. Даниила Галицкого, 31", — говорится в сообщении ТЦК.

Несмотря на прекращение работы по основному адресу, специалисты ТЦК будут продолжать обслуживать граждан в двух новых локациях. В частности, медицинское обеспечение с 7 июля 2025 года можно решить на базе Винницкой областной клинической больницы, а социальные и другие вопросы с 9 июля 2025 года граждане смогут решить в ЦНАП.

Впоследствии сообщение об остановке работы Винницкого областного ТЦК было удалено.

Недавно представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сообщил, что российские кафиры в последнее время усилили атаки на территориальные центры комплектования. По его словам, их цель состоит в попытке сорвать мобилизационный процесс в Украине. Несмотря на это, Саранцев подчеркнул, что мобилизация будет продолжаться, а ТЦК и дальше будут комплектовать войска и привлекать больше граждан к обороне Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пожаре, произошедшем в Винницком ТЦК.

Также "Комментарии" писали об ударе по ТЦК в Кременчуге Полтавской области.