Винничане заявили о более 10 пропавших без вести: подробности

По обновленным данным ГСЧС, по состоянию на 16 часов 14 июля, пострадавших в результате ракетного удара по Виннице 52 человека, из которых три ребенка, госпитализированы в больницы.

Место ракетного удара, фото Нацполиции

Известно, что 34 человека доставили в реанимацию, они в тяжелом состоянии. Предварительно есть повреждения 55 зданий вокруг места трагедии и уничтожены и повреждены 40 частных автомобилей. В результате ракетного удара кроме дома быта "Юбилейный" также частично разрушен медицинско-диагностический центр.