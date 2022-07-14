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Винничане заявили о более 10 пропавших без вести: подробности

Россияне ракетами ударили по центру города Винницы

сегодня, 16:20
Автор:

Козлова Альбіна
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По обновленным данным ГСЧС, по состоянию на 16 часов 14 июля, пострадавших в результате ракетного удара по Виннице 52 человека, из которых три ребенка, госпитализированы в больницы.

Винничане заявили о более 10 пропавших без вести: подробности

Место ракетного удара, фото Нацполиции

Известно, что 34 человека доставили в реанимацию, они в тяжелом состоянии. Предварительно есть повреждения 55 зданий вокруг места трагедии и уничтожены и повреждены 40 частных автомобилей. В результате ракетного удара кроме дома быта "Юбилейный" также частично разрушен медицинско-диагностический центр.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям говорят, что разыскивают 46 человек, которые не выходят на связь. В полицию уже обратилось 15 граждан и заявили о пропавших без вести знакомых и родных.

Винничане заявили о более 10 пропавших без вести: подробности - фото 2
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Винничане заявили о более 10 пропавших без вести: подробности - фото 4
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Винничане заявили о более 10 пропавших без вести: подробности - фото 6

Поисково-спасательные работы продолжаются, на месте работают 319 спасателей, пиротехники, кинологи, психологи ГСЧС, 12 следственно-оперативных групп Национальной полиции Украины и Службы безопасности и 400 полицейских.

Предварительно погиб 21 человек, среди них — три ребенка. В медицинские учреждения обратились 115 пострадавших. Напомним, что ракетный удар произошел около 11 часов, после 10-ти прозвучал сигнал воздушной тревоги.

По информации Винницкой ОВА, 15 июля, в Виннице и области объявлен днем траура.

Министр внутренних дел Денис Монастырский говорит, что сейчас полиция проверяет несколько десятков человек на причастность к корректировке ракетных обстрелов в Виннице. Чиновник приехал в город и посетил место трагедии.

Как писал портал, в Генштабе рассказали, что военный учет женщин будет добровольным. Главным управлением персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины проработаны предложения по взятию женщин на военный учет военнообязанных только с их согласия. Также было предложено начать взятие женщин на военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве, то есть военного положения.

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Источник: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
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