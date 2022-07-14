Винничане заявили о более 10 пропавших без вести: подробности

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Козлова Альбіна
По обновленным данным ГСЧС, по состоянию на 16 часов 14 июля, пострадавших в результате ракетного удара по Виннице 52 человека, из которых три ребенка, госпитализированы в больницы.
Место ракетного удара, фото Нацполиции
Известно, что 34 человека доставили в реанимацию, они в тяжелом состоянии. Предварительно есть повреждения 55 зданий вокруг места трагедии и уничтожены и повреждены 40 частных автомобилей. В результате ракетного удара кроме дома быта "Юбилейный" также частично разрушен медицинско-диагностический центр.
В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям говорят, что разыскивают 46 человек, которые не выходят на связь. В полицию уже обратилось 15 граждан и заявили о пропавших без вести знакомых и родных.
Поисково-спасательные работы продолжаются, на месте работают 319 спасателей, пиротехники, кинологи, психологи ГСЧС, 12 следственно-оперативных групп Национальной полиции Украины и Службы безопасности и 400 полицейских.
Предварительно погиб 21 человек, среди них — три ребенка. В медицинские учреждения обратились 115 пострадавших. Напомним, что ракетный удар произошел около 11 часов, после 10-ти прозвучал сигнал воздушной тревоги.
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