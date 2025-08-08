Викторию Рощину хоронят через год после гибели в плену

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Виктория исчезла в августе 2023 года на временно оккупированной территории Украины. Только через два месяца, в октябре, стало известно, что она скончалась. Вернуть ее тело удалось только в феврале этого года – с многочисленными повреждениями и отсутствующими внутренними органами. По версии экспертов, это могло быть сделано намеренно, чтобы уничтожить доказательства пыток.
Прощание с журналисткой Викторией Рощиной
29 апреля 2025 года команда журналистов Viktoriia Project опубликовала расследование, в котором говорится об обстоятельствах смерти Виктории. В материале отмечено, что на теле, вероятно, Рощиной обнаружены явные признаки пыток и насильственной смерти, а также незаконного вскрытия.
Сегодня в столице проходят траурные мероприятия в ее честь. Панихида пройдет в Михайловском Златоверхом соборе в 12:00, далее — церемония прощания на Майдане Незалежности и захоронения на Байковом кладбище.
Виктория Рощина работала журналисткой в горячих точках, освещая события на фронте и на оккупированных территориях. Она сотрудничала с ведущими украинскими медиа, в частности, Радио Свобода. Ее история — еще одно упоминание об опасностях, которые несут правдолюбам война и российская агрессия.