Викторию Рощину хоронят через год после гибели в плену

Виктория исчезла в августе 2023 года на временно оккупированной территории Украины. Только через два месяца, в октябре, стало известно, что она скончалась. Вернуть ее тело удалось только в феврале этого года – с многочисленными повреждениями и отсутствующими внутренними органами. По версии экспертов, это могло быть сделано намеренно, чтобы уничтожить доказательства пыток.

Прощание с журналисткой Викторией Рощиной

29 апреля 2025 года команда журналистов Viktoriia Project опубликовала расследование, в котором говорится об обстоятельствах смерти Виктории. В материале отмечено, что на теле, вероятно, Рощиной обнаружены явные признаки пыток и насильственной смерти, а также незаконного вскрытия.

Сегодня в столице проходят траурные мероприятия в ее честь. Панихида пройдет в Михайловском Златоверхом соборе в 12:00, далее — церемония прощания на Майдане Незалежности и захоронения на Байковом кладбище.

Виктория Рощина работала журналисткой в горячих точках, освещая события на фронте и на оккупированных территориях. Она сотрудничала с ведущими украинскими медиа, в частности, Радио Свобода. Ее история — еще одно упоминание об опасностях, которые несут правдолюбам война и российская агрессия.

