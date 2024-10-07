Видеоигра об «сво»: россияне будут играть в уничтожение Мариуполя, Авдеевки и других городов Донбасса

В россии при содействии минобороны РФ работают над игрой о так называемом "сво". Планируется сделать в жанре одиночной стратегии с упором на военную тактику. "Новинку" уже анонсируют российские пропагандисты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Мариупольского городского совета.

Блокада Мариуполя в 2022 году. Фото: Мариупольский горсовет

Ключевая задача перед разработчиками – сделать продукт, который в наглядном и интерактивном формате расскажет о событиях нескольких эпизодов военных действий на Донбассе – в Мариуполе, Авдеевке, Бахмуте и других городах. Минобороны оказывает консультационную поддержку на всех этапах, чтобы "обеспечить правдоподобие всех событий".

Консультантами игры являются реальные участники "сво". Среди них – "герой россии, который выступает экспертом по военной тактике и кампании "Мариуполь".

Отмечается, что игрокам нужно управлять своим отрядом с видом сверху, контролируя каждое движение в режиме реального времени с возможностью активной паузы. "Пользователям обещают реалистичную тактику и всевозможные миссии. События будут учитывать решения, принятые в предыдущих боях и стычках" .

"Таким образом, молодежь программируют, что уничтожать мирные города Украины и убивать гражданских людей – это норма и "как бы героически". Оккупанты пытаются оправдать свои захватнические действия, массовые убийства и военные преступления", – отмечают в Мариупольском горсовете.

На фото: Блокада Мариуполя во время массированных российских обстрелов весной 2022 года.

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