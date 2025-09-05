Ветераны уже не подбирают слова: на нардепов посыпалась сокрушительная критика

Народные депутаты работают над законопроектами о правах военных. Однако ветераны остро отреагировали на некоторые положения документов. Доброволец ВСУ Олег Симороз указал, какие нормы новых инициатив не выдерживают критики.

"Оторванность! Так сегодня можно охарактеризовать те законодательные инициативы по правам военных, которые пытается продвинуть власть через ручной парламент", — охарактеризовал доброволец сразу два документа.

Что касается примеров, профильный комитет ВРУ поддержал законопроект № 13452, предусматривающий очередное усиление наказания для украинского военного при неповиновении командиру.

"Это в то время, когда ни одного генерала самодура так и не наказали. Никто даже не задался проблемой, решили просто усилить ответственность... Солдата в тюрьму, а дуракам медали, вот и все решение проблемы в понимании нардепов...", — отметил военный.

Так же, напомнил Симороз, уже в первом чтении проголосован законопроект № 13260, который возвращает ответственность за впервые совершение во время военного состояния самовольное оставление части (СЗЧ) или дезертирство и делает невозможным перевод в другую часть.

"Из-за заблокированных переводов, это был, пожалуй, единственный механизм перевестись от бестолкового командира. Думаете вопрос переводов кто-то сейчас поднял? СЗЧ — это комплексная проблема, которая в первую очередь обусловлена тем, что военным-добровольцам просто сели на голову. Сюда проблема незаконных приказов и низкий уровень мотивации в армии”, — отметил военный.

По его словам, в армии острый кризис справедливости, а украинские власти решили усилить наказание для тех, кто не согласен с системой, кто все эти годы кричал о необходимости перемен. Доброволец убежден, что проблемы только усугубятся, а наказание за СЗЧ можно вводить только после разрешения тотальной несправедливости в армии.

Также Симороз напомнил, что нардепы до сих пор не могут проголосовать закон о военном омбудсмене, который точно актуален. Возможной причиной называет опасение, что после принятия документа военные поднимут еще больше проблем в армии.

