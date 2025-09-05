logo

Ветераны уже не подбирают слова: на нардепов посыпалась сокрушительная критика
НОВОСТИ

Ветераны уже не подбирают слова: на нардепов посыпалась сокрушительная критика

Какие законодательные инициативы раскритиковал доброволец ВСУ Симороз

5 сентября 2025, 18:46
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народные депутаты работают над законопроектами о правах военных. Однако ветераны остро отреагировали на некоторые положения документов. Доброволец ВСУ Олег Симороз указал, какие нормы новых инициатив не выдерживают критики.

Ветераны уже не подбирают слова: на нардепов посыпалась сокрушительная критика

Военные. Иллюстративное фото

"Оторванность! Так сегодня можно охарактеризовать те законодательные инициативы по правам военных, которые пытается продвинуть власть через ручной парламент", — охарактеризовал доброволец сразу два документа.

Что касается примеров, профильный комитет ВРУ поддержал законопроект № 13452, предусматривающий очередное усиление наказания для украинского военного при неповиновении командиру.

"Это в то время, когда ни одного генерала самодура так и не наказали. Никто даже не задался проблемой, решили просто усилить ответственность... Солдата в тюрьму, а дуракам медали, вот и все решение проблемы в понимании нардепов...", — отметил военный.

Так же, напомнил Симороз, уже в первом чтении проголосован законопроект № 13260, который возвращает ответственность за впервые совершение во время военного состояния самовольное оставление части (СЗЧ) или дезертирство и делает невозможным перевод в другую часть.

"Из-за заблокированных переводов, это был, пожалуй, единственный механизм перевестись от бестолкового командира. Думаете вопрос переводов кто-то сейчас поднял? СЗЧ — это комплексная проблема, которая в первую очередь обусловлена тем, что военным-добровольцам просто сели на голову. Сюда проблема незаконных приказов и низкий уровень мотивации в армии”, — отметил военный.

По его словам, в армии острый кризис справедливости, а украинские власти решили усилить наказание для тех, кто не согласен с системой, кто все эти годы кричал о необходимости перемен. Доброволец убежден, что проблемы только усугубятся, а наказание за СЗЧ можно вводить только после разрешения тотальной несправедливости в армии.

Также Симороз напомнил, что нардепы до сих пор не могут проголосовать закон о военном омбудсмене, который точно актуален. Возможной причиной называет опасение, что после принятия документа военные поднимут еще больше проблем в армии.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные резко ответили на слова народного депутата из фракции Порошенко.




Источник: https://www.facebook.com/oleh.symoroz/posts/pfbid079ejNGVSJpCENUbfP2d7FZXcnt6hQ3k9tvqhvUsTkGc6KLdz6chog3rdbQFxBB8Fl
