Ветераны уже не подбирают слова: на нардепов посыпалась сокрушительная критика

Народные депутаты работают над законопроектами о правах военных. Однако ветераны остро отреагировали на некоторые положения документов. Доброволец ВСУ Олег Симороз указал, какие нормы новых инициатив не выдерживают критики.
Что касается примеров, профильный комитет ВРУ поддержал законопроект № 13452, предусматривающий очередное усиление наказания для украинского военного при неповиновении командиру.
Так же, напомнил Симороз, уже в первом чтении проголосован законопроект № 13260, который возвращает ответственность за впервые совершение во время военного состояния самовольное оставление части (СЗЧ) или дезертирство и делает невозможным перевод в другую часть.
По его словам, в армии острый кризис справедливости, а украинские власти решили усилить наказание для тех, кто не согласен с системой, кто все эти годы кричал о необходимости перемен. Доброволец убежден, что проблемы только усугубятся, а наказание за СЗЧ можно вводить только после разрешения тотальной несправедливости в армии.
Также Симороз напомнил, что нардепы до сих пор не могут проголосовать закон о военном омбудсмене, который точно актуален. Возможной причиной называет опасение, что после принятия документа военные поднимут еще больше проблем в армии.
