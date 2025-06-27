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"Ветераны" так называемой "СВО" уже не выдерживают: что требуют от Путина

Лояльность к оккупационному режиму не улучшает ситуацию в Луганске

27 июня 2025, 18:08 comments2485
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Кречмаровская Наталия

Оккупированный Луганск вместо обещанного россиянами процветания получает лишь полный упадок. Не помогают даже обращения к российскому лидеру Владимиру Путину — Россия не пытается решить проблемы жителей города.

"Ветераны" так называемой "СВО" уже не выдерживают: что требуют от Путина

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что показательна ситуация со школой №47. Оккупационные власти решили "оптимизировать" учебное заведение путем объединения его с другим. Объясняют, что "деньги есть только на одну школу".

"Родители, среди которых и так называемые ветераны "СВО", записали видеообращение к Путину с просьбой не закрывать заведение, в котором учится 206 детей", — объяснили ситуацию в ЦПД.

Также приводят аргументы в пользу сохранения учебного заведения. Объясняют, что школа продвигает пропаганду среди детей — занимается "патриотическим воспитанием", имеет музей "большой победы" и "поддерживает боевой дух" участников войны против Украины. Однако, как отмечают в ЦПД, практика показывает, что даже такая лояльность администрации школы к оккупационному режиму оказалась тщетной — учебное заведение ликвидируют.

"Закрытие школ, уничтожение социальной инфраструктуры, игнорирование потребностей жителей ТОТ — это реалии российской оккупации. Луганск, как и другие захваченные города, за 11 лет оккупации получил лишь разруху, бедность и тотальное безразличие со стороны РФ", — объясняют в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти ставят пропаганду на первое место, часто забывая о первоочередных потребностях собственного народа. Несмотря на экономический кризис, сокращение социальных программ и закрытие больниц в регионах, Россия продолжает щедро финансировать пропаганду, направленную на иностранцев, разделяющих ценности РФ.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14753
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