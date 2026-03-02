Весной все будет очень сложно: озвучено крайне драматическое заявление о судьбе важного города

В Покровске до сих пор находится часть украинских сил обороны. Об этом сообщил начальник штаба Дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Игорь Яременко в эфире Киев24.

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

Он отметил, что украинские войска удерживают оборону, понимая, что враг пытается максимально наращивать силы и захватывать территорию на каждом отрезке.

"Мы прекрасно понимаем, что отходя с любой позиции, враг только будет наращивать на данном отрезке свои силы и пытаться как можно больше территории фиксировать. Поэтому Силы обороны держат оборону. Ситуация достаточно сложная, потому что мы прекрасно понимаем, что авиаударами, артиллерией и дронами враг максимально пытается сровнять. обороны", — подчеркнул Яременко.

Военный эксперт также добавил, что с наступлением весны, когда начнется так называемая зеленка, российские войска могут активизировать наращивание бронегрупп для наступательных действий.

Аналитики Института изучения войны ранее, 26 февраля, прогнозировали возможный захват Покровских русскими. Однако, как отмечают эксперты, оккупанты не достигли ожидаемого результата, ведь город перестал быть "ключом в Донбасс" еще прошлым летом.

Параллельно аналитики отмечают критическую ситуацию вокруг Мирнограда, где оккупационные войска завершают захват города. Им удалось прорваться в центральные районы и контролировать ключевые промышленные объекты.

