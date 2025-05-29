Весь замысел Путина будет разрушен: что должна потребовать Украина перед встречей в Стамбуле

Украине надо настаивать на том, чтобы россияне передали свой меморандум до встречи в Стамбуле, а не во время этой встречи. Это логично и разумно: вы передаете предложения, мы над ними несколько дней размышляем, формулируем свою позицию, а потом на переговорах ее заявляем. Такое мнение у себя в Facebook высказал известный журналист, политический обозреватель Иван Яковина.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Но я подозреваю, что РФ свой меморандум до встречи в Стамбуле не предоставит. Дело в том, что там, разумеется, не будет ничего нового – все те же максималистские требования, заявленные на прошлой встрече и уже отвергнутые Украиной. Путин прекрасно понимает, что простое повторение того же самого всеми будет расценено как издевательство и демонстративный отказ от компромисса. И тогда на обсуждение такого меморандума с украинской стороны никто в Стамбул не поедет или поедет делегация минимального уровня – как почтальон передать свой документ и забрать российский", – отметил Иван Яковина.

Он продолжает, таким образом весь замысел Путина, направленный на создание дымовой завесы "переговоров" для прикрытия военной эскалации будет разрушен.

Журналист поясняет, поэтому Россия свой меморандум передавать заранее не станет. В этих условиях, считает Иван Яковина, Украина, при поддержке США, может выкатить вполне разумное условие проведения встречи: текст российского документа должен быть передан в Киев минимум за три дня до предполагаемой даты встречи.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ предлагает Украине встречу 2 июня. Соответствующее обращение после Мединского сделал Сергей Лавров, предлагающий провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

По его словам, делегация РФ во главе с Мединским готова предоставить Украине свой меморандум.



