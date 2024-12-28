Весь Покровск остался без электроснабжения: причины и сроки восстановления неизвестны

Город Покровск, расположенный в Донецкой области, полностью обесточен из-за аварии. Об этом 28 декабря в субботу утром сообщила Покровская городская военная администрация (МВА).

Фото: из открытых источников

В настоящее время энергетики активно работают над определением причин отключения электроснабжения, однако точных данных о том, что привело к аварии, пока не поступает. В МВА также добавили, что время, необходимое для возобновления энергоснабжения, пока неизвестно. Местные жители, оставшиеся без света, ожидают дальнейшую информацию от соответствующих служб.

Это отключение произошло на фоне постоянной напряженной ситуации в регионе, поскольку последние несколько месяцев Покровское направление является одним из самых горячих на фронте. В условиях активных боевых действий в районе города украинские войска смогли отразить многочисленные попытки российских сил захватить позиции. В частности, 16 декабря украинские силы успешно отразили 52 российских штурма в сутки.

По последним данным, российские войска постепенно приближаются к Покровску. В октябре 2023 года город был частично заблокирован для обороны, и ситуация продолжает оставаться сложной. Стратегическое значение Покровска для военных действий в Донецкой области растет, что только повышает угрозу инфраструктуре города.

Местные власти вместе с энергетическими компаниями и военными службами делают все возможное для скорейшего возобновления энергоснабжения в Покровске, хотя в условиях боевых действий этот процесс может затянуться.

Портал "Комментарии" ранее писал, что российские войска продолжают пытаться прорвать оборону украинских военных в направлении Покровской, Донецкой области, с целью окружения группировки ВСУ в этом регионе.