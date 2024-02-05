Вероятное увольнение Залужного: что думают украинские военные

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Лиля Воробьева
Вероятное увольнение Валерия Залужного вызывает скептицизм среди военачальников и солдат на фронте, но они говорят, что многое будет зависеть от того, кем его заменят. Об этом пишет Reuters .
Валерий Залужный (фото из открытых источников)
"Это увольнение сейчас было бы неуместным, потому что на поле боя командиров не меняешь", — сообщил командир противотанкового подразделения с позывным "Тигр".
Также военный отметил, что многое зависит от того, кто заменит Залужного.
"Самые популярные (командиры) — это те, кто здесь, и воюющие вместе с ребятами, сидящими в окопах", — сказал он.
Военный отметил, что управляющий должен обеспечить прибытие свежих сил на замену и увеличение поставок беспилотников — то, на чем настаивал Залужный.
О важных качествах следующего главнокомандующего подчеркнул и командир роты Игр.
"Прежде чем увольнять кого-то с должности, особенно столь важного, нужно быть уверенным, кто заменит этого человека и какое видение будущего этой ситуации",- заявил он.
Кроме этого, СМИ обнародовало результаты социологического опроса Киевского международного института социологии, проведенного в декабре 2023 года, показало, что 72% украинцев отнесутся к увольнению Залужного негативно, и только 2% — положительно.
Другие военнослужащие, разговаривавшие с журналистами Reuters, были осторожны и не высказывали резких мнений, которые настраивают главнокомандующего против президента.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный попадает в архетип "отца" и может пойти в большую политику . После возможной отставки с должности главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный может пойти в большую политику, поскольку его, очевидно, не интересуют ни работа послом, ни преподавание в вузе.
Обсуждения
Новости
Михайло
5 февраля 2024, 20:53
Михайло, П.О.Порошенко це Гетьман України. Ті що паскудять Порошенка продовжують працювати не путлера. ФСБ московії=рф провернула величезну оперецію по загарбування України. Десятки років в керівні структури України вживались московські агенти...Велась потужна ІПСО,по відсторонення від влади патріотів-націоналістів України, вплодь до фізичного знищення...Така дизінформація велась проти Порошенка-Великого державника України,якй був більмом в путлера. Обливали брудом з підкупних ТВ каналів. 95квартал лив бруд на Україну, мову, Томас, Фільм Слуга народу це ІПСО високого гатунку збаламутило голови електорату...вибрали Головобородька. І це під час війни України з московією=рф на Донбасі. Змінили Головокомндувача на піськограя. В результаті привели війну в Україну, яка не була готова до вторгеня, і зрада державних службовців- призначених зеленським. Отож. Думай ТЕ.
Михайло
5 февраля 2024, 20:28
Військові,
Військові
5 февраля 2024, 20:00
Військові думають що треба зеленського, єрмака, порошенка і слуг мінори всих до стенки поставить і тра, та, та!!! А Залужного в президенти, або темчасово виконуйочого обов'язки призидента/
Ігор
5 февраля 2024, 19:53
Головною тут є думка про обережність, щоб (не дай Бог юдейців) не налаштувати біснуватого корумпованого Фюрера проти будь-кого. Бо саме від свавілля навіженого узурпатора залежить доля покірних овець юдейського Творця і доля напівзнищеної країни. Тому і програла недокраїна, що одного недоумка, а інші хоч є, хоч ні - нічого не значать. Зате ще один приклад, разом з Палестиною, для світу - що буває, коли потрапляєш під юдейця. Косіора, батька голодомора, не забули? Батьків тоталітарних ідеологій згадали?