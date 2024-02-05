Вероятное увольнение Залужного: что думают украинские военные

Вероятное увольнение Валерия Залужного вызывает скептицизм среди военачальников и солдат на фронте, но они говорят, что многое будет зависеть от того, кем его заменят. Об этом пишет Reuters .

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

"Это увольнение сейчас было бы неуместным, потому что на поле боя командиров не меняешь", — сообщил командир противотанкового подразделения с позывным "Тигр".

Также военный отметил, что многое зависит от того, кто заменит Залужного.

"Самые популярные (командиры) — это те, кто здесь, и воюющие вместе с ребятами, сидящими в окопах", — сказал он.

Военный отметил, что управляющий должен обеспечить прибытие свежих сил на замену и увеличение поставок беспилотников — то, на чем настаивал Залужный.

О важных качествах следующего главнокомандующего подчеркнул и командир роты Игр.

"Прежде чем увольнять кого-то с должности, особенно столь важного, нужно быть уверенным, кто заменит этого человека и какое видение будущего этой ситуации",- заявил он.

Кроме этого, СМИ обнародовало результаты социологического опроса Киевского международного института социологии, проведенного в декабре 2023 года, показало, что 72% украинцев отнесутся к увольнению Залужного негативно, и только 2% — положительно.

Другие военнослужащие, разговаривавшие с журналистами Reuters, были осторожны и не высказывали резких мнений, которые настраивают главнокомандующего против президента.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный попадает в архетип "отца" и может пойти в большую политику . После возможной отставки с должности главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный может пойти в большую политику, поскольку его, очевидно, не интересуют ни работа послом, ни преподавание в вузе.