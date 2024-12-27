Вернувшиеся из СЗЧ военные снова убегают из армии: подробности

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Ткачик Олеся
Многие сейчас говорят о возвращении СЗЧ на службу. При этом политолог Роман Пономаренко опубликовал в телеграмме кейс из одного из полигонов в Ровенской области. Хотя, по его словам, на самом деле это типичный пример того, как не нужно делать.
Война в Украине
Итак, согласно информации, из вернувшихся (или принудительно возвращенных после задержания) создали сводную роту, общей численностью 280 человек. Расселили их в палатках, разбросанных в разных местах на территории полигона. Мотивация большинства военнослужащих оставалась низкой, а контролировать их в таких условиях оказалось невозможным.
По его словам, остается открытым вопрос о том, добавила ли эта история авторитета командованию части, дополнительную мотивацию командиру роты и вообще – повлияла ли положительно на общее положение в данной воинской части.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в СЗЧ идут целыми ротами. Среди причин, по которым военные идут в СЗЧ, может быть приказ от командиров "стоять до последнего".
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