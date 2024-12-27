Вернувшиеся из СЗЧ военные снова убегают из армии: подробности

Многие сейчас говорят о возвращении СЗЧ на службу. При этом политолог Роман Пономаренко опубликовал в телеграмме кейс из одного из полигонов в Ровенской области. Хотя, по его словам, на самом деле это типичный пример того, как не нужно делать.

Война в Украине

Итак, согласно информации, из вернувшихся (или принудительно возвращенных после задержания) создали сводную роту, общей численностью 280 человек. Расселили их в палатках, разбросанных в разных местах на территории полигона. Мотивация большинства военнослужащих оставалась низкой, а контролировать их в таких условиях оказалось невозможным.

"В результате произошло неизбежно: в течение 18-26 ноября из роты сбежали сразу 16 военнослужащих. Вместо того чтобы провести тщательный анализ ситуации, командование начало искать "стрелочника", на которого можно было повесить вину. Во всем обвинили ротного, на которого составили административный протокол и отправили дело в суд. Однако суд его оправдал, отметив, что непонятно, какие конкретно действия он должен совершить, чтобы предотвратить побег военнослужащих с места расположения сводной роты, и добавил, что проконтролировать личный состав из 280 военнослужащих, живших в палатках в разных местах полигона, у того не было реальной возможности", – пишет Пономаренко.

По его словам, остается открытым вопрос о том, добавила ли эта история авторитета командованию части, дополнительную мотивацию командиру роты и вообще – повлияла ли положительно на общее положение в данной воинской части.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в СЗЧ идут целыми ротами. Среди причин, по которым военные идут в СЗЧ, может быть приказ от командиров "стоять до последнего".



