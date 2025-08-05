Верещук выступила с важным заявлением о конце войны

Вице-премьер Ирина Верещук выступила с важным заявлением, призвав украинское общество и государство прямо признать реальность затяжной войны с Россией. По ее словам, опасность заключается не только во внешнем враге, но и во внутреннем ощущении "временности" войны, до сих пор сохраняющейся у значительной части общества.

Верещук прокомментировала разговоры про окончание войны

"Мы до сих пор ведем себя так, словно война вот-вот закончится. Кто-то придет, что-то случится – и все завершится. Это опасное отрицание реальности", — подчеркнула Верещук.

Государство должно мобилизоваться на длинную дистанцию:

Политика не подчеркнула, что фокус на "послевоенном" сегодня — преждевременный и вредный. Разговоры о послевоенных политических планах, экономических преобразованиях или возвращении к "нормальности" могут обесценивать самую суть борьбы, которая еще далека от завершения.

По ее словам, именно осознание продолжительности войны – залог успеха. Лишь настроившись на войну как марафон, а не спринт, страна сможет правильно распределять ресурсы, выстраивать длительную поддержку армии, общественную мотивацию и институциональную устойчивость.

"Выносливость — это и есть победа":

Верещук подчеркнула, что победит в этой войне тот, кто сможет дольше сохранять концентрацию, дисциплину и фокус на главном. И если Украина будет готова воевать столько, сколько потребуется, это станет именно тем фактором, который сократит путь к победе.

"Чем четче мы осознаем продолжительность войны, тем быстрее она закончится — на наших условиях", — подытожила вице-премьер.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что а пеляционный суд признал незаконным выделение земли под военное кладбище в Мархаловке: территория возвращается в лесной фонд.