Верещук выступила с важным заявлением о конце войны

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Ткачова Марія
Вице-премьер Ирина Верещук выступила с важным заявлением, призвав украинское общество и государство прямо признать реальность затяжной войны с Россией. По ее словам, опасность заключается не только во внешнем враге, но и во внутреннем ощущении "временности" войны, до сих пор сохраняющейся у значительной части общества.
Верещук прокомментировала разговоры про окончание войны
"Мы до сих пор ведем себя так, словно война вот-вот закончится. Кто-то придет, что-то случится – и все завершится. Это опасное отрицание реальности", — подчеркнула Верещук.
Государство должно мобилизоваться на длинную дистанцию:
Политика не подчеркнула, что фокус на "послевоенном" сегодня — преждевременный и вредный. Разговоры о послевоенных политических планах, экономических преобразованиях или возвращении к "нормальности" могут обесценивать самую суть борьбы, которая еще далека от завершения.
По ее словам, именно осознание продолжительности войны – залог успеха. Лишь настроившись на войну как марафон, а не спринт, страна сможет правильно распределять ресурсы, выстраивать длительную поддержку армии, общественную мотивацию и институциональную устойчивость.
"Выносливость — это и есть победа":
Верещук подчеркнула, что победит в этой войне тот, кто сможет дольше сохранять концентрацию, дисциплину и фокус на главном. И если Украина будет готова воевать столько, сколько потребуется, это станет именно тем фактором, который сократит путь к победе.
"Чем четче мы осознаем продолжительность войны, тем быстрее она закончится — на наших условиях", — подытожила вице-премьер.