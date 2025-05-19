logo

BTC/USD

105325.54

ETH/USD

2502.36

LTC/USD

98.42

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Вэнс озвучил, что Трамп предложит Путину в обмен на мир в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Вэнс озвучил, что Трамп предложит Путину в обмен на мир в Украине

Вэнс сообщил, что Трамп предложит Путину, чтобы наступил мир в Украине

сегодня, 18:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

США предлагают размораживание отношений России со всем миром в обмен на мир в Украине. Таковым всегда было предложение Вашингтона, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, общаясь с прессой в самолете Air Force Two.

Вэнс озвучил, что Трамп предложит Путину в обмен на мир в Украине

Джей ди Венс

"Размораживание отношений между Россией и остальным миром имеет много экономических выгод, но вы не получите этих выгод, если сможете продолжать убивать многих невинных людей. Если вы готовы остановить убийства, США готовы быть партнером по делу мира", – заявил вице-президент США.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что существует опасение, что во время сегодняшнего разговора Путин сможет повлиять на Трампа, предложив бизнес-предложения или другие стимулы.

Об этом пишет издание CNN, отмечая, что Москва и Киев соревнуются, чтобы продемонстрировать, что именно другая сторона является настоящим препятствием на пути к миру, надеясь, по крайней мере, на некоторое время склонить на свою сторону меняющееся мнение Трампа.

"Пока будет продолжаться понедельник, Путин, отказавшийся принять 30-дневное прекращение огня, которого требует президент Трамп и на которое согласилась Украина, будет иметь это президентское ухо только для себя. Он может вложить туда любые бизнес-побуждения, лесть или яд, которые Путин сочтет лучшими. Трамп и Путин, похоже, уже имеют твердую уверенность в том, что только у них личный авторитет и навыки для урегулирования войны в Украине, тогда как европейцы и сами украинцы в конце концов сделают так, как им скажут.", – говорится в публикации издания.                                                                                         



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости