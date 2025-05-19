США предлагают размораживание отношений России со всем миром в обмен на мир в Украине. Таковым всегда было предложение Вашингтона, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, общаясь с прессой в самолете Air Force Two.

Джей ди Венс

"Размораживание отношений между Россией и остальным миром имеет много экономических выгод, но вы не получите этих выгод, если сможете продолжать убивать многих невинных людей. Если вы готовы остановить убийства, США готовы быть партнером по делу мира", – заявил вице-президент США.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что существует опасение, что во время сегодняшнего разговора Путин сможет повлиять на Трампа, предложив бизнес-предложения или другие стимулы.

Об этом пишет издание CNN, отмечая, что Москва и Киев соревнуются, чтобы продемонстрировать, что именно другая сторона является настоящим препятствием на пути к миру, надеясь, по крайней мере, на некоторое время склонить на свою сторону меняющееся мнение Трампа.

"Пока будет продолжаться понедельник, Путин, отказавшийся принять 30-дневное прекращение огня, которого требует президент Трамп и на которое согласилась Украина, будет иметь это президентское ухо только для себя. Он может вложить туда любые бизнес-побуждения, лесть или яд, которые Путин сочтет лучшими. Трамп и Путин, похоже, уже имеют твердую уверенность в том, что только у них личный авторитет и навыки для урегулирования войны в Украине, тогда как европейцы и сами украинцы в конце концов сделают так, как им скажут.", – говорится в публикации издания.