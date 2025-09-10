Вэнс назвал ключевое условие России для окончания войны

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что мирные переговоры для окончании войны России против Украины свелись к нескольким основным вопросам, в частности к территориальному. По его словам, Кремль хочет захватить еще 6000 квадратных километров, что равно около семи площадей Киева.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News заявил, что переговоры о завершении войны между Россией и Украиной свелись к двум ключевым вопросам. Вице-президент США считает, что Москва хочет получить еще часть украинских территорий.

"Я думаю, что сейчас мы дошли до точки, где все свелось к нескольким основным вопросам. Один из них — территориальный. Россияне хотят примерно 6 000 квадратных километров, которые они еще не захватили военной силой. Это то, к чему они стремятся", — сказал Вэнс.

Относительно Украины, Вэнс считает, что главное условие Киева в обеспечении таких гарантий безопасности, по которым Россия больше не нападет на Украину.

"Украинцы же, со своей стороны, хотят гарантий безопасности — от европейцев или от кого-то другого — потому что они хотят быть уверенными, что если они подпишут соглашение, россияне не вернутся через несколько месяцев или лет с новыми требованиями", — добавил Вэнс.

