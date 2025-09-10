Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что мирные переговоры для окончании войны России против Украины свелись к нескольким основным вопросам, в частности к территориальному. По его словам, Кремль хочет захватить еще 6000 квадратных километров, что равно около семи площадей Киева.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников
Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News заявил, что переговоры о завершении войны между Россией и Украиной свелись к двум ключевым вопросам. Вице-президент США считает, что Москва хочет получить еще часть украинских территорий.
Относительно Украины, Вэнс считает, что главное условие Киева в обеспечении таких гарантий безопасности, по которым Россия больше не нападет на Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вэнс объяснил план Трампа закончить войну России против Украины. По его словам, администрация США собирается давить на Украину и Россию, чтобы Киев и Москва заключили мирное соглашение.
Также "Комментарии" писали, что Джей Ди Вэнс может заменить Дональда Трампа в должности президента Соединенных Штатов. Это может оказать негативный эффект для Украины.