Вэнс назвал главное условие возобновления военной помощи Украине

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Кречмаровская Наталия
Во вторник, 4 марта, стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила оказание помощи Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для восстановления Америкой военной помощи Украина должна сесть за стол переговоров. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон, Европа и Киев не могут продолжать войну до бесконечности, пишет СNN.
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Вице-президент США подчеркнул, что Трамп "пытается прислать очень четкое сообщение: украинцы должны сесть за стол переговоров и начать переговоры с президентом Трампом по минеральному соглашению".
Вэнс убежден, что подписание рамочного соглашения об украинских редкоземельных минералах возможно.
В то же время вице-президент США обвинил украинцев в неготовности "добросовестно вести переговоры". Также он утверждает, что к США не относились справедливо, когда речь шла о помощи Киеву.
Напомним, что Трамп, как писал портал "Комментарии", готов огласить свой план прекращения войны в Украине.
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