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Вэнс назвал главное условие возобновления военной помощи Украине

Украина может возобновить получение помощи от США при одном условии

4 марта 2025, 19:59
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Кречмаровская Наталия

Во вторник, 4 марта, стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила оказание помощи Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для восстановления Америкой военной помощи Украина должна сесть за стол переговоров. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон, Европа и Киев не могут продолжать войну до бесконечности, пишет СNN.

Вэнс назвал главное условие возобновления военной помощи Украине

Иллюстративное фото

"Мы хотим, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна. Мы думаем, что украинские войска воюют очень храбро, но мы находимся в точке, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно", — отметил Вэнс.

Вице-президент США подчеркнул, что Трамп "пытается прислать очень четкое сообщение: украинцы должны сесть за стол переговоров и начать переговоры с президентом Трампом по минеральному соглашению".

Вэнс убежден, что подписание рамочного соглашения об украинских редкоземельных минералах возможно.

"И я думаю, что президент все еще привержен соглашению по минералам. Я думаю, мы услышали несколько положительных моментов, но пока, конечно, не подписали соглашение с нашими друзьями в Украине", — заявил он.

В то же время вице-президент США обвинил украинцев в неготовности "добросовестно вести переговоры". Также он утверждает, что к США не относились справедливо, когда речь шла о помощи Киеву.

"Это действительно смешно, и, честно говоря, оскорбления американского народа, что европейцы получают лучшее соглашение, чем американский народ", — выразился Вэнс.

Напомним, что Трамп, как писал портал "Комментарии", готов огласить свой план прекращения войны в Украине.



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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-congress-address-03-04-25/index.html
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