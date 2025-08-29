logo

Главная Новости Общество Война с Россией Вэнс хотел умышленно поссориться с Зеленским на публике: для чего
commentss НОВОСТИ Все новости

Вэнс хотел умышленно поссориться с Зеленским на публике: для чего

Вице-президент США Вэнс: мы хотим защитить территориальную целостность Украины, несмотря на разногласия

29 августа 2025, 20:32
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В своем интервью USA Today вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию вокруг его острой дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшейся в Овальном кабинете.

Вэнс хотел умышленно поссориться с Зеленским на публике: для чего

Территориальная целостность в Украине

Вэнс признал, что не обязательно хотел бы публичной перепалки с украинским лидером в Белом доме, однако считает, что эта ситуация все же имела смысл.

"Хотел ли я, чтобы у нас в Овальном кабинете произошел открытый спор? Не обязательно. Но, думаю, это помогло подсветить реальные разногласия между американской и украинской сторонами. Это было полезно американцам, и мы продолжим эти разговоры", — пояснил он.

Несмотря на определенные отличия в подходах, вице-президент подчеркнул, что администрация США в целом солидарна с Зеленским в его стремлении к миру.

Мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю страну", — заявил Вэнс.

Таким образом, в Вашингтоне признают наличие дискуссионных моментов в переговорах, но в то же время подчеркивают, что базовая поддержка Украины в борьбе за независимость остается неизменной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Государственный секретарь США Марко Рубио в своем сообщении в соцсети Х сообщил о начале процесса ликвидации Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID).
USAID на протяжении десятилетий являлся ключевым инструментом Вашингтона для оказания невоенной помощи странам мира. Агентство финансировало программы по развитию демократических институтов, гражданского общества, независимых медиа, поддерживало борьбу с коррупцией и защиту прав человека.



Источник: https://www.usatoday.com/story/news/politics/2025/08/28/jd-vance-interview-takeaways/85518186007/
