Вэнс хотел умышленно поссориться с Зеленским на публике: для чего

В своем интервью USA Today вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию вокруг его острой дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшейся в Овальном кабинете.

Территориальная целостность в Украине

Вэнс признал, что не обязательно хотел бы публичной перепалки с украинским лидером в Белом доме, однако считает, что эта ситуация все же имела смысл.

"Хотел ли я, чтобы у нас в Овальном кабинете произошел открытый спор? Не обязательно. Но, думаю, это помогло подсветить реальные разногласия между американской и украинской сторонами. Это было полезно американцам, и мы продолжим эти разговоры", — пояснил он.

Несмотря на определенные отличия в подходах, вице-президент подчеркнул, что администрация США в целом солидарна с Зеленским в его стремлении к миру.

Мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю страну", — заявил Вэнс.

Таким образом, в Вашингтоне признают наличие дискуссионных моментов в переговорах, но в то же время подчеркивают, что базовая поддержка Украины в борьбе за независимость остается неизменной.

