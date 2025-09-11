Венозные заболевания и не только: появились новые подробности о состоянии Трампа, потому что с ним что-то не так

Последние события с участием президента США Дональда Трампа вызвали волну обсуждений по поводу его состояния здоровья, ведь общественность замечает ряд странных поведенческих проявлений и физических симптомов. Тема физического и когнитивного состояния американского лидера приобретает все большую актуальность.

Как пишет Irish Star , 9 сентября Трамп не пришел на запланированный брифинг в Овальном кабинете в 16:30 по восточному времени, заставив журналистов и присутствующих ждать почти три часа без объяснений. Позже официальное расписание было обновлено, где указали на "незапланированное событие" — ужин в вашингтонском ресторане Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab вместе с вице-президентом Джей Ди Венсом, министром обороны Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио.

Это неожиданное изменение планов, а также истощенный облик президента 2 сентября и фотографии из финала Открытого чемпионата США по теннису, где он, казалось, задремал, лишь подогрели слухи о проблемах со здоровьем. Некоторые даже предполагают серьезные осложнения.

Бывший ведущий CNN Дон Лемон раскритиковал Белый дом по умолчанию о серьезности состояния президента, вспомнив его диагноз COVID-19 в 2020 году. По словам журналиста, тогда ситуация была намного хуже, чем сообщали публично: цвет кожи Трампа сменился серо-бледным, дыхание было затрудненным, а лечение включало интенсивную терапию, коктейль препаратов и дополнительный кислород в военно-медицинском центре. Лемон убежден, что и сейчас администрация скрывает правду о состоянии президента.

Дополнительное внимание привлекли видимые изменения – цвет руки и набухшие лодыжки, которые могут быть признаком хронической венозной недостаточности. В Белом доме объяснили это мелкими причинами – частыми рукопожатиями или приемом аспирина.

"Я думаю, что он, вероятно, более болен, чем они показывают", — заявил Дон Лемон.

Совокупность странного поведения и физических симптомов стала основой для обвинений в возможном когнитивном упадке. Часть американцев говорит даже о "начале деменции". В то же время Белый дом и сторонники президента отвергают эти заявления, называя их "фейковыми новостями". Это лишь обостряет общественную дискуссию о прозрачности и здоровье главы государства.

