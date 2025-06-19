Венгрия выдвинула неожиданное предложение для завершения войны в Украине

Венгрия заявила о готовности выступить площадкой для предстоящих переговоров между Украиной и Россией. Как сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто во время визита в Санкт-Петербург, Будапешт также поддерживает миротворческие усилия Дональда Трампа.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

Глава венгерского МИД подчеркнул, что его страна последовательно выступает за немедленное прекращение боевых действий и возобновление политического диалога между Киевом и Москвой.

"Мы по-прежнему открыты к посредничеству. Я лично обращался к Сергею Лаврову и руководителю Офиса президента Украины с предложением: Венгрия готова принять любой формат переговоров. Эта инициатива остается в силе", — подчеркнул Сийярто.

Он также заверил, что Будапешт продолжит поддерживать мирные инициативы Дональда Трампа, которые, по его мнению, способствуют снижению напряжения в регионе.

Сийярто считает, что достижение стабильности в Европе возможно только из-за прямых договоренностей между Россией и США.

Кроме того, венгерский дипломат заявил о несогласии своей страны с ускоренным вступлением Украины в Евросоюз, подчеркнув, что такой шаг может представлять риски для самого ЕС.

Между тем, представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва рассматривает возможность проведения третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле после 22 июня. Она добавила, что в ближайшее время должны быть определены точные даты.

Однако в Киеве скептически относятся к этой инициативе. По словам президента Владимира Зеленского, два предварительных раунда не имели никакого содержания, а требования россиян во время переговоров фактически были ультиматумом.

Как уже писали "Комментарии", встреча России и США, направленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, отменена по инициативе американской стороны. Москва надеется, что эта пауза не будет слишком длинной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает прокремлевское агентство ТАСС.