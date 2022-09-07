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Венгрия требует отмены санкций против трех российских олигархов

Венгрия снова на стороне России

сегодня, 09:30
Автор:

Slava Kot
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Венгерские власти готовы наложить очередное вето, касающееся санкций против России. В этот раз венгерские чиновники хотят вывести из-под санкций трех российских бизнесменов — Петра Авена, Алишера Усманова и Виктора Рашникова. Об этом сообщает издание Радио Свобода со ссылкой на собственные источники.

Венгрия требует отмены санкций против трех российских олигархов

Венгрия требует отмены санкций против трех российских олигархов. фото из открытых источников

ЕС продолжает давить на российских олигархов. В ближайшие дни должны быть пересмотрены санкционный список бизнесменов РФ. Пакет санкций, который был принят весной этого года, истекает 15 сентября. В список различных ограничений граждан Российской Федерации попали 1217 человек и еще 108 организаций, связываемых с поддержкой Путина или войны в Украине.

Власти Венгрии настаивают на выведении из списка трех бизнесменов – Усманова и Авена, попавших под санкции еще в начале российского вторжения и Рашникова – его добавили в марте.

ЕС пишет, что Усманов имеет тесные связи с российским лидером Владимиром Путиным. Олигарх начал жаловаться на финансовый ущерб из-за санкций в середине лета. По источникам издания Авен часто встречается с правителем РФ, он также начал говорить о негативных последствиях от санкций. Кроме ЕС, на Авена были наложены санкции и британским правительством, но они несколько ослабили их в конце лета.

Владелец металлургической компании Рашников сначала был безразличен к санкциям, но со временем изменил свое решение и также обратился с жалобами в Европейский Союз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия оказалась единственным государством, которое блокирует предоставление Украине финансовой помощи на 5 млрд евро.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-uhorshchyna-rosiyski-oliharkhy/32021468.html
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Обсуждения

Марк

сегодня, 08:51

соляник, ???

соляник

сегодня, 08:34

Да не ВЕНГРИЯ!!!!!!!!

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