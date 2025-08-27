Венгрия подает в суд через европейскую помощь Украине: детали дела

Правительство Венгрии обжаловало в Суде ЕС решение о направлении доходов от замороженных российских активов на финансирование военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Portfolio.

Венгрия против помощи Украине

Иск был подан в июле, а в этот понедельник судебные органы ЕС официально приняли его к рассмотрению. Будапешт выступает против решения Совета ЕС, принятого еще в мае 2024 года, согласно которому 99,7% чистой прибыли от хранения активов России должны перечисляться в Европейский фонд мира для поддержки Украины. Именно благодаря этому механизму Киев уже получил около 11 млрд. евро.

В жалобе венгерская сторона заявляет, что во время принятия решения ее позиция была фактически проигнорирована. В ЕС решили, что Будапешт "не является государством-членом, которое вносит вклад в оборону Украины", и потому его голос не учли.

Венгрия систематически выступает против решений ЕС, направленных на поддержку Киева, блокируя или затягивая принятие ряда инициатив. Этот судебный иск стал очередным шагом по противостоянию между Будапештом и Брюсселем в вопросе европейской помощи Украине.

