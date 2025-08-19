logo

Венгрия переживает из-за украинских атак: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Венгрия переживает из-за украинских атак: подробности

Венгрия подтвердила возобновление снабжения нефти по трубопроводу «Дружба»

19 августа 2025, 23:55
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Власти Венгрии заявили, что транзит нефти по трубопроводу "Дружба" возобновлен после недавней остановки. Министр иностранных дел страны Петер Сиярто сообщил, что поставки продолжаются в обычном режиме, однако выразил надежду, что Украина больше не будет осуществлять атаки на объект, который он назвал критически важным для энергетической безопасности Венгрии.

Венгрия переживает из-за украинских атак: подробности

Реакция Венгрии на украинские атаки

Инцидент вокруг работы трубопровода оказался громким после заявлений командира Сил беспилотных систем Мадяра. Он сообщил, что именно действия украинских защитников привели к временному прекращению работы Дружбы. На фоне этих сообщений венгерский министр иностранных дел резко отреагировал, обвинив Киев в угрозе стабильности его страны.


Венгрия переживает из-за украинских атак: подробности - фото 2

В Брюсселе же заняли другую позицию. Европейская комиссия заверила, что даже остановка работы этого маршрута не создает риска для энергоснабжения стран ЕС. Там подчеркнули, что у Европы достаточно альтернативных источников и маршрутов, чтобы гарантировать стабильность энергетического рынка.

Таким образом, несмотря на острые заявления со стороны Будапешта, инцидент с нефтепроводом не стал поводом для беспокойства в Брюсселе, где рассматривается как контролируемая ситуация.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы обсудить причины, почему Будапешт продолжает блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Как пишет Bloomberg, звонок прошел сразу после встречи американского лидера с Владимиром Зеленским и руководителями государств ЕС. Во время этой встречи европейские лидеры призвали Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы сдвинуть вопрос с места.



Источник: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid0jbjN8LaTDRRWQnTrNB6ANJEkrQYGKPXMicy4jw3vPwEyzhrA7ZuyJCJywtKnzjpDl
