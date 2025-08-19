Власти Венгрии заявили, что транзит нефти по трубопроводу "Дружба" возобновлен после недавней остановки. Министр иностранных дел страны Петер Сиярто сообщил, что поставки продолжаются в обычном режиме, однако выразил надежду, что Украина больше не будет осуществлять атаки на объект, который он назвал критически важным для энергетической безопасности Венгрии.

Реакция Венгрии на украинские атаки

Инцидент вокруг работы трубопровода оказался громким после заявлений командира Сил беспилотных систем Мадяра. Он сообщил, что именно действия украинских защитников привели к временному прекращению работы Дружбы. На фоне этих сообщений венгерский министр иностранных дел резко отреагировал, обвинив Киев в угрозе стабильности его страны.







В Брюсселе же заняли другую позицию. Европейская комиссия заверила, что даже остановка работы этого маршрута не создает риска для энергоснабжения стран ЕС. Там подчеркнули, что у Европы достаточно альтернативных источников и маршрутов, чтобы гарантировать стабильность энергетического рынка.

Таким образом, несмотря на острые заявления со стороны Будапешта, инцидент с нефтепроводом не стал поводом для беспокойства в Брюсселе, где рассматривается как контролируемая ситуация.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы обсудить причины, почему Будапешт продолжает блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Как пишет Bloomberg, звонок прошел сразу после встречи американского лидера с Владимиром Зеленским и руководителями государств ЕС. Во время этой встречи европейские лидеры призвали Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы сдвинуть вопрос с места.