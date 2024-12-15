Венгрия обвинила Украину в неприемлемой позиции: подробности скандала

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина отказала принимать участие в организации телефонного разговора между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения венгерского предложения "перемирия". Об этом Сийярто сказал в интервью радио Kossuth.

Петер Сийярто

В частности, Сийярто рассказал, что Будапешт предложил Украине и России инициативу, предусматривающую "прекращение огня и массовый обмен пленными" по случаю Рождества. По его словам, именно это предложение обсуждалось во время недавнего разговора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным.

Впоследствии венгерский министр иностранных дел сообщил об этой инициативе своим украинским коллегам, в частности, министру иностранных дел и главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Для дальнейшего обсуждения венгерская сторона запросила телефонный разговор Орбана с Зеленским. Однако, по словам Сийярто, Украина "напряженно и культурно" отказала в такой инициативе. Министр назвал это решение "беспрецедентным в дипломатии жестом".

Сийярто не объяснил, почему Венгрия сообщила Украине о своем предложении уже после ее обсуждения с Путиным, но подчеркнул, что Венгрия действует как "миротворец".

"На столе лежит предложение, подобного которому не было за последнюю тысячу дней, и не от Венгрии зависит, будет ли это предложение рассмотрено и одобрено обеими сторонами. Одна сторона рассмотрела его и считает его приемлемым, но другая сторона заняла неприемлемую позицию", – сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Венгрия предложила РФ и Украине организовать перемирие и провести обмен пленными.



