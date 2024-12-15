Венгрия обвинила Украину в неприемлемой позиции: подробности скандала

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Ткачик Олеся
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина отказала принимать участие в организации телефонного разговора между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения венгерского предложения "перемирия". Об этом Сийярто сказал в интервью радио Kossuth.
Петер Сийярто
В частности, Сийярто рассказал, что Будапешт предложил Украине и России инициативу, предусматривающую "прекращение огня и массовый обмен пленными" по случаю Рождества. По его словам, именно это предложение обсуждалось во время недавнего разговора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным.
Впоследствии венгерский министр иностранных дел сообщил об этой инициативе своим украинским коллегам, в частности, министру иностранных дел и главе Офиса президента Андрею Ермаку.
Для дальнейшего обсуждения венгерская сторона запросила телефонный разговор Орбана с Зеленским. Однако, по словам Сийярто, Украина "напряженно и культурно" отказала в такой инициативе. Министр назвал это решение "беспрецедентным в дипломатии жестом".
Сийярто не объяснил, почему Венгрия сообщила Украине о своем предложении уже после ее обсуждения с Путиным, но подчеркнул, что Венгрия действует как "миротворец".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Венгрия предложила РФ и Украине организовать перемирие и провести обмен пленными.
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