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Венгрия играет за другую сторону: отказ от помощи и давление из-за мобилизации

Венгрия отказывается финансировать оружие для Украины и требует от ЕС реакции на мобилизацию

14 июля 2025, 17:17
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Ткачова Марія

Венгрия официально заявила, что не будет участвовать в совместном финансировании американского оружия для Украины. Министр иностранных дел Петер Сийярто четко дал понять: Будапешт не будет предоставлять ни деньги, ни оружие, ни военные — даже если Вашингтон обратится в Евросоюз с таким предложением.

Венгрия играет за другую сторону: отказ от помощи и давление из-за мобилизации

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

По его словам, ресурсы венгерского народа не пойдут в поддержку войны. В то же время Сийярто заявил, что поставки вооружения, вероятно, не повредят мирным инициативам Дональда Трампа, которого министр назвал лидером, который "сделал для мира в Украине больше, чем кто-либо".

Кроме того, Сийярто снова поднял вопрос украинской мобилизации. Он призвал ЕС наконец-то отреагировать на сообщения о якобы насильственном призыве в армию в Украине. Венгерское правительство требует, чтобы Брюссель не игнорировало такие случаи и вынесло этот вопрос на уровень министров иностранных дел.

С особым возмущением Сийярто вспомнил о гибели одного из этнических венгров из Закарпатья — Будапешт уже контактирует с семьей погибшего и обещает помощь.

Таким образом, Венгрия не только дистанцируется от военной помощи Украине, но и давит на Евросоюз, продвигая собственную политическую линию, которая в последнее время все больше совпадает с риторикой Трампа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в центре внимания после вечеринки в одном из самых известных клубов острова Капри — Taverna Anema e Core. Все произошло в ночь с 12 на 13 июля, когда политик с семьей отдыхал в Италии.



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Источник: https://www.borsonline.hu/politika/2025/07/szijjarto-peter-ukrajnai-kenyszersorozasok
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