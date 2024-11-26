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Великобритания тайно отправила Украине мощное оружие для ударов по России

Украина получила новую партию ракет Storm Shadows от Великобритании для ударов по России.

сегодня, 09:00
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Автор:
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Slava Kot

Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadows, без публичных объявлений об их отправке. Это произошло после того, как Украина исчерпала запасы ракет Storm Shadows, отправленных ранее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg.

Великобритания тайно отправила Украине мощное оружие для ударов по России

Ракета Storm Shadows. Фото из открытых источников

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, поставки ракет Storm Shadows от Великобритании состоялись несколько недель назад, еще до решения США позволить Украине наносить удары по территории России западным вооружением.

Таким образом, это первая передача ракет Storm Shadows от Великобритании за премьерства Кира Стармера. Источники Bloomberg сославшись на необходимость утаивания информации, отказались назвать точное количество и время доставки ракет Storm Shadows.

После удачного удара ракетами ATACMS, украинские силы на прошлой неделе также нанесли удар Storm Shadows по военному объекту в Брянской области на территории РФ. Главной причиной, почему США и Великобритания позволили наносить удары своим вооружением по территории РФ стало решение Путина привлечь северокорейских солдат на войну в Украину.

Storm Shadow – это высокоточные крылатые ракеты большой дальности, разработанные совместно Великобританией и Францией. Они способны уничтожить важные наземные цели с высокой точностью. Эти ракеты используются для уничтожения военных объектов, инфраструктуры и других стратегических целей. Storm Shadow отличаются своей дальностью полета, маневренностью и способностью проникать в укрепленные объекты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб ВСУ озвучил огромные потери армии РФ в Курской области.

Также "Комментарии" писали о главе МИД РФ Сергее Лаврове, который заявил, что страны Запада изменили позицию по отношению к Украине.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-25/uk-sends-kyiv-more-storm-shadows-as-starmer-pledges-support
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