Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми заявил, что российский диктатор Владимир Путин реагирует только на фактор силы, поэтому мир должен сплотиться и противостоять российской агрессии на каждом шагу. По его словам, Путин все поставил на войну в Украине.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми выступил на заседании Совета безопасности ООН, где объявил послание Путину: "Мы никогда не перестанем противостоять российской агрессии на каждом шагу".

"Мы знаем, что Путин реагирует только на силу. Чтобы иметь крепкий мир, крепкую безопасность, мы должны быть такими же сильными, сплоченными, терпеливыми и решительными, как украинский народ", — сказал Лемми.

Глава МИД Великобритании подчеркнул, что если Путин не потерпит поражение на войне в Украине, то другие страны могут столкнуться непосредственно с российской агрессией. По словам Лемми, в таком случае мир погрузится в состояние, где не будут действовать принципы Устава ООН.

Также британский министр упомянул и те страны, которые поддерживают Россию, в том числе Северную Корею и Иран.

"Путин поставил все на эту незаконную войну. Путин потерял так много солдат, 1000 дней войны, которую он думал выиграть в считанные дни, теперь он обращается в Северную Корею за подкреплением и в Иран за баллистическими ракетами", — сказал Лемми.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина в ООН показала одну деталь из Северной Кореи, доказывающую масштабность войны.

Также "Комментарии" писали о российском после в ООН Василии Небензе, который пригрозил серьезными последствиями из-за решения президента США Джо Байдена.