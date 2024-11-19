Великобритания на Совбезе ООН назвала один фактор, на который реагирует Путин

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Slava Kot
Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми заявил, что российский диктатор Владимир Путин реагирует только на фактор силы, поэтому мир должен сплотиться и противостоять российской агрессии на каждом шагу. По его словам, Путин все поставил на войну в Украине.
Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми выступил на заседании Совета безопасности ООН, где объявил послание Путину: "Мы никогда не перестанем противостоять российской агрессии на каждом шагу".
Глава МИД Великобритании подчеркнул, что если Путин не потерпит поражение на войне в Украине, то другие страны могут столкнуться непосредственно с российской агрессией. По словам Лемми, в таком случае мир погрузится в состояние, где не будут действовать принципы Устава ООН.
Также британский министр упомянул и те страны, которые поддерживают Россию, в том числе Северную Корею и Иран.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина в ООН показала одну деталь из Северной Кореи, доказывающую масштабность войны.
Также "Комментарии" писали о российском после в ООН Василии Небензе, который пригрозил серьезными последствиями из-за решения президента США Джо Байдена.
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