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«Ведущие американского канала MSNBC смеются над горем украинцев»: что известно

Российская пропаганда снова продвигает фейки об отношении к Украине в мире

сегодня, 07:51
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Недилько Ксения

В соцсети Х ширится видео, на котором якобы журналисты американского MSNBC посмеялись над тем, что в очереди украинских беженцев в посольство США в Варшаве заметили только одного мужчину. Мол, "этому парню повезло, остальные все мертвы". В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объясняют, что это видео – фейк.

«Ведущие американского канала MSNBC смеются над горем украинцев»: что известно

Иллюстративное фото

На самом деле распространенное видео – это монтаж двух совершенно не связанных между собой сюжетов.

Первая часть видео действительно рассказывает об украинских беженцах. А вот второй фрагмент – видео с ведущими совсем другого канала – Local 12. Они шутят о доме престарелых. Это видно на хронометраже с 3 минуты 18 секунд.

То есть шутка ведущих вообще не касается ни Украины, ни украинских беженцев, и была добавлена в склейку намеренно, чтобы разжечь ненависть украинцев к американцам.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что информация о якобы покупке Президентом Украины Владимиром Зеленским "виллы с подземным бункером" за €17 млн на "острове миллиардеров" Сен-Бартелеми — очередной фейк ru-пропагандистов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Сообщается, что вилла была куплена кипрской компанией Aldorante LTD, однако никаких доказательств или доказательств этой информации нет. Распространяемая "новость" также не содержит никаких официальных документов или первоисточников. Подобные фейки по отношению к Президенту Украины Владимиру Зеленскому распространяются ru-пропагандой не впервые, а их главная цель — дискредитировать Главу государства, отмечают в ЦПД.

«Ведущие американского канала MSNBC смеются над горем украинцев»: что известно - фото 2



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