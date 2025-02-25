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«Ведьмак» в бою: ВСУ получили сверхбыстрые дроны

Украинские дроны-ревизоры, не оставляющие врагу шансов

сегодня, 14:09
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Амбарцумян Анна

Украинские FPV-дроны "Ведьмак" официально стали частью арсенала Вооруженных сил Украины. Министерство обороны кодифицировало и допустило их к эксплуатации в военных подразделениях. Эти беспилотники способны уничтожать даже скоростную колесную технику оккупантов, а их маневренность и боевая эффективность делают их настоящим ночным ужасом для врага.

«Ведьмак» в бою: ВСУ получили сверхбыстрые дроны

ВСУ получили сверхбыстрые дроны. Фото: mod.gov.ua

Производство "Ведьмаков" происходит на украинском предприятии, а их дизайн учитывает опыт непосредственно с передовой. Большинство комплектующих – отечественного производства, что минимизирует зависимость от зарубежных поставщиков.

Этот компактный, но смертоносный дрон оснащен зарядом, мощности которого хватает для поражения бронетехники и укрепленных позиций противника. Высокая скорость и способность резко маневрировать делают его идеальным инструментом для ударов по движущимся целям. Кроме того, "Ведьмаки" работают как днем, так и ночью, что позволяет эффективно обнаруживать и уничтожать вражеские объекты даже в темноте.

Производители оборонной техники напоминают, что подробная информация о кодификации новых образцов вооружения доступна на сайте Министерства обороны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны Украины объявило о принятии в эксплуатацию новейшего беспилотного авиационного комплекса Poseidon, разработанного отечественными специалистами. Этот беспилотник уже признан пригодным для использования подразделениями сил обороны и имеет серьезные преимущества в условиях современного боевого поля. Его уникальные характеристики обещают значительно повысить эффективность украинских военных операций.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/droni-vidmak-nazdozhenut-bud-yaku-tehniku-voroga
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