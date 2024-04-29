Ведем «мятежный» огонь. Военный рассказал шокирующую правду о ситуации со снарядами

Как отмечает Александр Карпьюк, западные САУ более точные и дальнобойные, но это не работает при дефиците снарядов.

Александр Карпьюк

То есть отмечает военный, если считается что, когда россияне преобладают нас в разы в количестве снарядов, то мы хоть и в меньшем количестве, но все же поражаем цели артой. То есть, говорит он, принято считать, если россиян, например, выпустили 10 000 снарядов и что-то поразили, то мы выпустили 2000 и поразили в 5 раз меньше, но поразили.

"Но нет. Артиллерийский огонь разный. Есть огонь на подавление. Есть беглый огонь. Есть на мятежный огонь. Есть огонь для уничтожения. Если у тебя есть цель 30 снарядов и три САУ, то цель будет уничтожена. Да, многое ляжет рядом, но вместе, общая плотность поможет достичь результата",

– говорит военный.

Однако, по его словам, если же у тебя один "Цезарь", и на цель дается 6 снарядов, то даже с учетом большей точности, ты не можешь и близко добиться тех же результатов.

"Когда мы корректировали батареи из 2-3 гаубиц, то это была производительная работа. Когда 55 бригада стреляла несколькими гаубицами (777 насколько помню) – тоже был огонь-огонь. Потом, когда последовала корректировка одной машины с небольшим количеством снарядов, вся эффективность сошла на нет. Ты пару первых снарядов поймал, только начала гаубица пристреливаться к цели- и все, снаряды закончились. А так как работает одна пушка, и это понимают те, кто по ту сторону, то на 3-4 выстрела они просто выскакивают в паузу между выстрелами и сваливают. Ну а если не сваливают, то через пару выстрелов снаряды закончились и все",

– рассказывает военный.

То есть, говорит Карпьюк , по причине дефицита снарядов, вместо огня на уничтожение, у нас в большинстве своем "мятежный" огонь. Да, добавляет он, иногда бывают классные попадания на первых снарядах, но это не система, а случайность по большей части.

"А даже пять обескураживающих огневых налетов не заменят как вы понимаете, одного налета на уничтожение. Поэтому нам не просто нужно больше снарядов, а нужно иметь гораздо больше снарядов, чтобы богиня войны, артиллерия могла выполнять свои функции",

– подчеркнул военный.

Да, добавил он "Эскалибуры" когда-то помогали сместить эту разницу по количеству/попаданиям, но массовое подавление GPS ограничило их возможности.

Украина очень ждет 155-мм снаряды. Это сейчас очень важно",

– добавил военный.

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