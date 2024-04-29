logo

BTC/USD

63033.74

ETH/USD

3170.63

LTC/USD

83.39

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ведем «мятежный» огонь. Военный рассказал шокирующую правду о ситуации со снарядами
commentss НОВОСТИ Все новости

Ведем «мятежный» огонь. Военный рассказал шокирующую правду о ситуации со снарядами

Силам обороны крайне не хватает снарядов, потому что не норма, когда на один «Цезарь», например, выдают шесть снарядов, говорит военный Александр Карпьюк. Именно поэтому, по его словам, артиллеристы ведут «мятежный» огонь

сегодня, 19:14
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как отмечает Александр Карпьюк, западные САУ более точные и дальнобойные, но это не работает при дефиците снарядов.

Ведем «мятежный» огонь. Военный рассказал шокирующую правду о ситуации со снарядами

Александр Карпьюк

То есть отмечает военный, если считается что, когда россияне преобладают нас в разы в количестве снарядов, то мы хоть и в меньшем количестве, но все же поражаем цели артой. То есть, говорит он, принято считать, если россиян, например, выпустили 10 000 снарядов и что-то поразили, то мы выпустили 2000 и поразили в 5 раз меньше, но поразили.

"Но нет. Артиллерийский огонь разный. Есть огонь на подавление. Есть беглый огонь. Есть на мятежный огонь. Есть огонь для уничтожения. Если у тебя есть цель 30 снарядов и три САУ, то цель будет уничтожена. Да, многое ляжет рядом, но вместе, общая плотность поможет достичь результата",
– говорит военный.

Однако, по его словам, если же у тебя один "Цезарь", и на цель дается 6 снарядов, то даже с учетом большей точности, ты не можешь и близко добиться тех же результатов.

"Когда мы корректировали батареи из 2-3 гаубиц, то это была производительная работа. Когда 55 бригада стреляла несколькими гаубицами (777 насколько помню) – тоже был огонь-огонь. Потом, когда последовала корректировка одной машины с небольшим количеством снарядов, вся эффективность сошла на нет. Ты пару первых снарядов поймал, только начала гаубица пристреливаться к цели- и все, снаряды закончились. А так как работает одна пушка, и это понимают те, кто по ту сторону, то на 3-4 выстрела они просто выскакивают в паузу между выстрелами и сваливают. Ну а если не сваливают, то через пару выстрелов снаряды закончились и все",
– рассказывает военный.

То есть, говорит Карпьюк , по причине дефицита снарядов, вместо огня на уничтожение, у нас в большинстве своем "мятежный" огонь. Да, добавляет он, иногда бывают классные попадания на первых снарядах, но это не система, а случайность по большей части.

"А даже пять обескураживающих огневых налетов не заменят как вы понимаете, одного налета на уничтожение. Поэтому нам не просто нужно больше снарядов, а нужно иметь гораздо больше снарядов, чтобы богиня войны, артиллерия могла выполнять свои функции",
– подчеркнул военный.

Да, добавил он "Эскалибуры" когда-то помогали сместить эту разницу по количеству/попаданиям, но массовое подавление GPS ограничило их возможности.

Украина очень ждет 155-мм снаряды. Это сейчас очень важно",
– добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как изменят новые поставки от США ситуацию на фронте.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/serg.marco/posts/pfbid0Y8NcAXB7xBoaTfJ5ArnvGLh3TznouGHSaqu99DMbKJAAuonQLEBzgEbJKpb9Tuprl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости