Вдова так называемого российского оппозиционера Алексея Навального Юлия предложила Западу новую стратегию по России в ее международно признанных границах, подчеркнув, что РФ обязательно будет частью будущей Европы. Она также посоветовала европейцам различать Россию как государство и Владимира Путина, а также не поддерживать распространяющих ненависть к россиянам. Однако ее слова не имеют никакого значения, отметил в комментарии "24 каналу" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Юлия Навальная

В частности, он подчеркнул, что все заявления Навальной не оказывают никакого влияния на ситуацию в России. По его словам, такие лица, как Навальная, не способны к действиям, которые могли бы повлечь за собой революционные изменения в стране-агрессоре. Позиция европейских политиков, поддерживающих российских оппозиционеров для влияния на Россию, выглядит нелогичной.

"Никакой стратегии Навальной нет, ее выступления бесполезны, которые ни на что не повлияют. Точно не она будет решать, какая будет Россия после войны, и какие процессы там будут происходить", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, идея о том, что "воюет Путин, а не россияне", ошибочна, ведь в войне принимает участие вся страна. Некоторое количество поддерживающих Украину россиян существует, но к ним Навальная точно не относится.

При этом Подоляк подчеркнул, что большинство россиян сознательно совершают военные преступления на территории Украины.

"Безусловно, что Путин не отправлял бы их на войну, если бы они не были готовы воевать против нашей страны", — отметил советник главы Офиса президента.

Кроме того, Подоляк добавил, что не Навальной решать, как должны самоопределяться другие народы в России, такие как ингуши, дагестанцы, башкиры и буряты. Хотя эти народы пока не могут выйти из состава России и выстроить свой суверенитет, это не значит, что они стремятся оставаться под властью Кремля.

"Россия должна проиграть войну, чтобы переформатировать свое политическое пространство, чтобы появились группы, которые будут понимать, что такое цивилизация и современная конкуренция", — сказал Подоляк.

По его мнению, также необходимо будет переписать федеральное устройство страны, чтобы определить, хотят ли некоторые народы оставаться в составе России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на фоне Курского провала россиянка Ксения Собчак призвала россиян поддержать войну и Путина.



