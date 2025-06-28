Вблизи Украины уже 10 самолетов стратегической авиации: Россия готовит обстрел

Россия не прекращает давление на фронте и в тылу — российские войска обстреливают Украину, применяя ударные дроны и ракеты разных типов. Проводит враг и подготовку к обстрелу самолетов стратегической авиации.

Ту-95. Фото из открытых источников

Накануне был осуществлен перелет еще одного Ту-95МС с Дальнего Востока АБ "Украинка" на "Оленья". Днем ранее был осуществлен перелет трех дополнительных бортов Ту-95МС с Дальнего Востока (АБ "Украинка"). Об этом сообщили аналитики Tracking.

Отмечается, что общее количество всех Ту-95МС и Ту-160 возле Украины по состоянию на 28 июня составляет 10 единиц:

"Оленья" – 5 Ту-95МС.

"Энгельс-2" – 2 Ту-95МС.

"Энгельс-2" – 1 Ту-160.

"Дягилево" – 2 Ту-95МС.

"Никаких 8 Ту-95МС на Оленья нет, не ведитесь на фейки", — сообщают аналитики.

Отмечается, что один борт Ту-160, который совершал перелет 27 июня из "Энгельс-2", был найден на авиабазе "Украинка". По предварительной информации, как сообщили аналитики, в настоящее время снова возвращается на авиабазу "Энгельс-2".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о возможных планах врага. По его словам, в ночь на 23 июня враг применил 352 ударные дроны. После предварительного накопления в РФ могло остаться до 100 дронов.

В ночь на 24 июня применили 97 дронов; в ночь на 25 июня – 71 дрон; в ночь на 26 июня – 41 дрон.

Он отметил, что только за эти 3 дня накопленный, неизрасходованный запас может составлять от 140 до 330 дронов, что с учетом остатка около 100 дронов 23 июня и суточного производства позволяет на 4-й день иметь накопленный боезапас в 390-610 дронов.



