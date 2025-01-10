Важный аргумент: сколько обойдется для США поражение Украины на войне

Аналитики из American Enterprise Institute (AEI) подготовили отчет о возможном поражении Украины на войне против России и обнаружили, что это будет стоить для США дороже дальнейшей поддержки. Согласно анализу, российский диктатор Владимир Путин продолжит угрожать другим странам, что потребует повышения расходов на оборону.

США выгоднее поддерживать Украину в войне, чем допустить ее поражение

Аналитики AEI исследовали расходы Пентагона в мире, где Россия побеждает Украину и подсчитали влияние этого на США. По их данным, такой вариант развития событий приведет к тому, что другие противники примут опыт с победы России, ведь увидят, как мир отказался от поддержки Украины.

"Краткосрочные расходы на помощь Украине, чтобы она могла защитить себя от агрессии России, намного меньше, чем долгосрочные затраты на то, чтобы позволить России победить. Мы заключаем, что поддержка Украины в интересах Америки с финансовой точки зрения", – говорится в отчете.

По их данным, в случае поражения Украины на войне Пентагон должен увеличить расходы на 800 млрд долларов к 2029 году. Это затраты, которые понадобятся для того, чтобы отразить неядерную атаку за пределами Украины, которую может осуществить Россия после положительного для Путина окончания войны в Украине.

Таким образом, AEI указывает, что текущий пятилетний план Пентагона с 4,4 млрд долларов должен вырасти до 5,2 млрд долларов или на 165 млрд долларов ежегодно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто предоставил больше финансовой помощи в бюджет Украины. США не на первом месте.

Также "Комментарии" писали, что названа стратегия, которая поможет Западу и Украине победить Россию.