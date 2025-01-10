Важный аргумент: сколько обойдется для США поражение Украины на войне

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Slava Kot
Аналитики из American Enterprise Institute (AEI) подготовили отчет о возможном поражении Украины на войне против России и обнаружили, что это будет стоить для США дороже дальнейшей поддержки. Согласно анализу, российский диктатор Владимир Путин продолжит угрожать другим странам, что потребует повышения расходов на оборону.
США выгоднее поддерживать Украину в войне, чем допустить ее поражение
Аналитики AEI исследовали расходы Пентагона в мире, где Россия побеждает Украину и подсчитали влияние этого на США. По их данным, такой вариант развития событий приведет к тому, что другие противники примут опыт с победы России, ведь увидят, как мир отказался от поддержки Украины.
По их данным, в случае поражения Украины на войне Пентагон должен увеличить расходы на 800 млрд долларов к 2029 году. Это затраты, которые понадобятся для того, чтобы отразить неядерную атаку за пределами Украины, которую может осуществить Россия после положительного для Путина окончания войны в Украине.
Таким образом, AEI указывает, что текущий пятилетний план Пентагона с 4,4 млрд долларов должен вырасти до 5,2 млрд долларов или на 165 млрд долларов ежегодно.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто предоставил больше финансовой помощи в бюджет Украины. США не на первом месте.
Также "Комментарии" писали, что названа стратегия, которая поможет Западу и Украине победить Россию.
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