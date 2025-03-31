Важные объекты в Киеве под прицелом России: враг активизировал свою сеть

В Киеве разоблачили и ликвидировали еще одну агентурную группу российской военной разведки. Представители силовых структур задержали трех вражеских приспешников, один из которых – гражданин России.

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После проведения расследования в Службе безопасности Украины сообщили, что злоумышленники корректировали воздушные удары оккупантов по столице. Это была их главная задача. Захватчиков интересовало размещение оборонных заводов и складов с вооружением и боеприпасами Сил обороны.

Специалисты установили, что агенты действовали отдельно друг от друга, однако имели общего куратора – сотрудника ГРУ, личность которого уже идентифицировала контрразведка СБУ.

Российский шпион, как сообщили в Службе безопасности, проживал в Украине в режиме ожидания, а после начала полномасштабной войны его активировала военная разведка РФ.

"Для корректировки вражеского огня россиянин обустроил наблюдательный пункт на крыше киевской многоэтажки. Чтобы получить доступ к "смотровой площадке" дома, агент использовал дружеские отношения с представителем одного из местных ОСМД, который имел ключи от всех технических помещений", — сообщили в СБУ.

Отмечается, что разоблаченные злоумышленники — это действующий и бывший работники оборонных компаний Украины. Один из них собирал информацию о последствиях вражеских обстрелов. Также он выяснил количество работников на заводах, ремонтных базах. Другой – "втемную" выспрашивал у своих бывших коллег локации потенциальных целей.

Российские агенты были задержаны, а во время обысков у фигурантов изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с агентурными "отчетами".

Также изъят квадрокоптер, с помощью которого один из агентов планировал с воздуха шпионить по оборонным объектам.

Задержанным сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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