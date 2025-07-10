logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Важно: Военный предлагает по радио оповещать о подлетах FPV-дронов
commentss НОВОСТИ Все новости

Важно: Военный предлагает по радио оповещать о подлетах FPV-дронов

FPV-дроны долетают вглубь на десятки километров дальше фронта: в чем опасность

10 июля 2025, 18:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Зона атак дронов вглубь от фронтов нашей страны выросла до 20-40 км. По некоторым глубинным дорогам в день насчитывается до 50 ударов дронами. Об этом сообщил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Важно: Военный предлагает по радио оповещать о подлетах FPV-дронов

Важно: зона атак российскими дронами выросла на десятки километров

По его словам, от этого всего страдают не только военные, но и мирные жители. FPV или другой БПЛА противника, не найдя военную машину, без раздумий атакует гражданских.

"Пока мы не организовали систему светофоров на фронтовых дорогах, прошу рассмотреть возможность оповещения гражданского населения на частотах местных FM-радиостанций о фиксации полета ударного дрона в таких-то селах (на таком-то участке трассы).

Просто обрыв вещания и вставка звукового сообщения. Поверьте, все будут слушать", – отметил Флэш.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия пока преобладает Украину в количестве запущенных дальних дронов за неделю в среднем. Но разрыв уже не так критичен и велик, как это было даже полтора года назад. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

По его словам, Украина может догнать показатели России, однако на это будет влиять целый ряд факторов.

По данным Мирошникова, россияне также быстро учатся противодействовать нашим дронам. "Также очень сильно у них развивается РЭБ. Это и неудивительно, потому что они имеют сильную материально-техническую базу еще из совка. Это все следует учитывать, а не махать шашками в стиле "почему мы 10 000 дронов на москву не можем запустить"", — отмечает военный.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости