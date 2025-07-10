Важно: Военный предлагает по радио оповещать о подлетах FPV-дронов

Зона атак дронов вглубь от фронтов нашей страны выросла до 20-40 км. По некоторым глубинным дорогам в день насчитывается до 50 ударов дронами. Об этом сообщил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Важно: зона атак российскими дронами выросла на десятки километров

По его словам, от этого всего страдают не только военные, но и мирные жители. FPV или другой БПЛА противника, не найдя военную машину, без раздумий атакует гражданских.

"Пока мы не организовали систему светофоров на фронтовых дорогах, прошу рассмотреть возможность оповещения гражданского населения на частотах местных FM-радиостанций о фиксации полета ударного дрона в таких-то селах (на таком-то участке трассы). Просто обрыв вещания и вставка звукового сообщения. Поверьте, все будут слушать", – отметил Флэш.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия пока преобладает Украину в количестве запущенных дальних дронов за неделю в среднем. Но разрыв уже не так критичен и велик, как это было даже полтора года назад. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

По его словам, Украина может догнать показатели России, однако на это будет влиять целый ряд факторов.

По данным Мирошникова, россияне также быстро учатся противодействовать нашим дронам. "Также очень сильно у них развивается РЭБ. Это и неудивительно, потому что они имеют сильную материально-техническую базу еще из совка. Это все следует учитывать, а не махать шашками в стиле "почему мы 10 000 дронов на москву не можем запустить"", — отмечает военный.