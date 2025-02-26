Важная река переходит в тыл к врагу: в Харьковской области РФ готовит прорыв

Оккупанты активизировали наступление на Купянском направлении, пытаясь продвинуться в сторону Купянска. Об этом сообщил депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук в эфире телеканала "Эспрессо".

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

"Боевые действия продолжаются ежедневно. Враг постоянно атакует и проводит штурмовые действия. Если говорить о новых угрозах, то можно упомянуть населенный пункт Тополя. Сегодня в DeepState сообщили, что враг продвинулся в этом направлении. Это село расположено между границей с РФ и рекой Оскол и является самым северным флангом обороны ВСУ", — отметил Тюнинг.

По его словам, фронт на этом направлении постепенно расширяется и бои продолжаются не только в районе Двухлетней, но и в Тополях. Оккупанты пытаются прорваться ближе к Купянску, а река Оскол к северу от города постепенно перестает быть линией разграничения, превращаясь в тыл для русских войск.

"Небольшой населенный пункт Тополя, расположенный на западном берегу реки Оскил, и там продолжаются бои. Сам фронт там расширяется. Это уже теперь Двухлетняя, Тополя и оккупанты пытаются прорваться в сторону Купянска. Река Оскил, по крайней мере, к северу от Купянска, перестает быть линией".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина получит мощную ПВО от трех стран на миллионы долларов. Несмотря на то, что США сокращают свою поддержку Украины, европейские союзники активизируют усилия и продолжают оказывать помощь в сфере безопасности. Как отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс, Швеция и Литва объединились с неожиданным партнером – нейтральной Ирландией – чтобы поставить Украине мощную систему ПВО, включающую мобильные ракетные установки, пушки и радары на сумму в миллионы долларов.

Швеция предоставит Украине пушки Tridon, произведенные компанией Saab, а вместе с Литвой — пусковые установки Saab RBS 70. Ирландия же обеспечит радары Giraffe, также изготовленные в Швеции.

