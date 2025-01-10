Американский журналист и писатель Боб Вудворд в своей книге "Война" (War) рассказал о событиях осени 2022 года, связанных с увольнением Херсона Вооруженными силами Украины. Как отмечает автор, США могли повлиять на то, чтобы украинская армия дала возможность российским войскам организованно отступить из города, избежав значительных потерь.

Боб Вудворд (фото из открытых источников)

Согласно информации, полученной Вудвордом от представителей американских правительственных структур, причиной такого решения стал повышенный риск ядерной эскалации. Разведка США предупредила президента Джо Байдена, что если во время отступления россияне понесут серьезные потери, существует вероятность ядерного удара со стороны России. Этот риск оценивался на уровне 50%.

Книга также открывает детали контактов между военными представителями обеих стран. Как пишет Вудворд, американские чиновники связались с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Тот заявил главе Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералу Марку Милли, что если российская армия понесет значительные потери при уходе из Херсона, это может стать поводом для применения ядерного оружия.

План украинских военных предусматривал преследование отступающих российских войск и нанесение массированных ударов по ним. Однако, по словам Вудворда, США призвали Украину не реализовывать эти действия. В результате российские войска смогли без серьезных потерь переправиться через Днепр, сохранив около 30 тысяч солдат и их технику.

По мнению автора, такое решение имело серьезные стратегические последствия. Благодаря сохранившимся силам Россия смогла перегруппироваться и продолжить активные боевые действия в других регионах Украины. Вудворд считает, что страх США перед ядерным оружием оказал значительное влияние на развитие войны.

Эта информация вызвала оживленное обсуждение роли международных партнеров Украины в принятии военных решений. С одной стороны, американская позиция может быть обоснована стремлением предотвратить возможную ядерную катастрофу. Не считая того, это решение позволило русской армии сохранить значимый боевой потенциал для дальнейших наступательных действий.

Украинская сторона пока не комментировала заявления, изложенные в книге. Следует отметить, что информация Вудворда базируется на его собственных источниках и требует дополнительного подтверждения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный выпустил первую книгу "Моя война" . Бывший Главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выпустил первую книгу по трилогии. Назовется книга — "Моя война". Как рассказал автор, это его собственный рассказ о себе, о моих мнениях и жизненных решениях.