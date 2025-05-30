Варварская агрессия Путина в Европе продолжится: в США определили следующую жертву

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, совершит нападение на страну НАТО в случае успеха в войне против Украины. Самая большая угроза — Литве, ведь агрессор может вторгнуться в это балтийское государство, чтобы проверить решимость западных союзников или подготовить почву для более масштабной агрессии. Такое мнение высказал бывший генерал армии США и экс-директор ЦРУ (2011-2012) Дэвид Петреус, выступая в лондонском аналитическом центре Policy Exchange, пишет Daily Mail.

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Петреус подверг критике Дональда Трампа за многочисленные уступки Путину, а также обратил внимание на ошибки администрации Джо Байдена относительно недостаточного вооружения украинской армии. Он призвал Великобританию отказаться от международных договоренностей, запрещающих применение кассетных боеприпасов, ведь это оружие могло бы значительно умерить российскую агрессию.

Генерал также отметил задержки с поставкой Украине танков M1 Abrams, истребителей F-16 и других систем, подчеркнув, что украинцам приходилось долго ждать поддержки, которую потом частично получали.

Он заявил, что США и Европа должны сделать больше для изменения ситуации на поле боя и доказать России, что ее дальнейшая агрессия приведет к поражению.

"Путин хочет свергнуть Зеленского, установить марионеточный режим и контролировать Украину. После этого он переключится на Балтию, и Литва является приоритетной целью, на что мы должны обращать серьезное внимание", — подытожил Петреус.

Портал "Комментарии" писал, что Жители Польши и Литвы все чаще готовятся к возможному вторжению России. Беспокойство растет на фоне опасений об атаке с территории Калининградской области и Беларуси. Часть населения уже покидает приграничные регионы – об этом сообщает немецкое издание BILD.