"Варшава планирует закрыть для Украины аэропорт в Жешуве": что известно о скандальном заявлении Дуды

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Кречмаровская Наталия
Украина получает большую поддержку европейских стран, что раздражает российскую сторону. Российская пропаганда тиражирует вбросы и манипулятивные сообщения. Одним из таких стало якобы заявление Президента Польши Анджея Дуды.
Украина-Польша. Фото из открытых источников
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российские медиа и пророссийские аккаунты в соцсетях распространяют манипулятивную интерпретацию слов из интервью Дуды. Утверждают, что пишет ЦПД, что Варшава якобы планирует закрыть аэропорт в Жешуве, через который проходит большинство западной помощи Украине. В некоторых сообщениях говорится даже об "угрозах прекратить помощь Украине".
При этом привели дословную цитату Дуды: "Мы могли бы закрыть аэропорт, но мы этого не сделали. Мы могли бы сказать, что мы его ремонтируем, а затем закрыть".
В ЦПД объяснили, что аэропорт в Жешуве находится на реконструкции. Однако объект продолжает функционировать и его не планирует останавливать транзит помощи Украине через него. Также в интервью Анджей Дуда прямо возразил любые планы блокировать помощь Украине.
Напомним: портал "Комментарии" писал о фейке России, что дети в Сумах собирают дроны.