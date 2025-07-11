"Варшава планирует закрыть для Украины аэропорт в Жешуве": что известно о скандальном заявлении Дуды

Украина получает большую поддержку европейских стран, что раздражает российскую сторону. Российская пропаганда тиражирует вбросы и манипулятивные сообщения. Одним из таких стало якобы заявление Президента Польши Анджея Дуды.

Украина-Польша. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российские медиа и пророссийские аккаунты в соцсетях распространяют манипулятивную интерпретацию слов из интервью Дуды. Утверждают, что пишет ЦПД, что Варшава якобы планирует закрыть аэропорт в Жешуве, через который проходит большинство западной помощи Украине. В некоторых сообщениях говорится даже об "угрозах прекратить помощь Украине".

"Эти утверждения не соответствуют действительности и искажают содержание заявлений Анджея Дуды. В упомянутом интервью Президент Польши не говорил о намерениях закрывать аэропорт, а лишь упоминал гипотетические возможности, которые могли быть использованы в прошлом, чтобы продемонстрировать важность Польши как транзитной страны", — сообщили в Центре.

При этом привели дословную цитату Дуды: "Мы могли бы закрыть аэропорт, но мы этого не сделали. Мы могли бы сказать, что мы его ремонтируем, а затем закрыть".

В ЦПД объяснили, что аэропорт в Жешуве находится на реконструкции. Однако объект продолжает функционировать и его не планирует останавливать транзит помощи Украине через него. Также в интервью Анджей Дуда прямо возразил любые планы блокировать помощь Украине.

"Распространением такой дезинформации ru-пропаганда имеет целью посеять недоверие между Украиной и Польшей и создать фальшивое впечатление о якобы "усталости" союзников от Украины", — отмечают в ЦПД.

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