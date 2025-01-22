Вариант «компромисса» уже очерчен: к чему нужно готовиться

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что завершение российско-украинской войны возможно только при условии готовности обеих сторон к компромиссу. Однако, как отметил в эфире 24 канала политолог Олег Лесной, такая позиция может представлять угрозу для Украины, поскольку часто обсуждаются только уступки с украинской стороны, в то время как требования к России остаются неопределенными.

Переговоры Украины и РФ

При этом эксперт напомнил, что ранее представители оцепления Дональда Трампа заявляли о возможности уступок со стороны США, что, по его мнению, вызывает серьезную обеспокоенность.

Лесной предположил, что международные партнеры могут оказывать давление на Украину с целью заставить ее пойти на уступки агрессору. По его словам, возможные варианты таких компромиссов уже очевидны: это ограничение стремлений Украины по вступлению в НАТО и изменение официальной позиции по отношению к оккупированным территориям.

"Мы юридически никогда не признаем, что они оккупированы Россией, хотя россияне хотят этого. Не будем мы это делать. Я думаю, американцы в этом смысле на нас давить не будут", – считает политолог.

Впрочем, по его словам, есть риск, что Соединенные Штаты могут предложить Украине временно отложить вопрос о возвращении оккупированных территорий дипломатическим путем.

Наибольшую угрозу, по словам Лесного, представляют потенциальные уступки США в отношении России, которые могут включать превентивную отмену определенных санкций против страны-агрессоры. По его словам, в окружении Трампа рассматривали вариант, по которому России сначала предложат определенные уступки, а уже потом будут использовать жесткие меры. Однако россияне воспринимают такие шаги как проявление слабости, уверен эксперт.

Лесной также подчеркнул, что пока нет четких заявлений по поводу требований к России по ограничению ее геополитических, тактических или стратегических амбиций. Это вызывает беспокойство, ведь для достижения подлинного перемирия компромиссы должны быть взаимными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Марко Рубио заявил о тяжелых компромиссах, на которые должны пойти стороны в войне.



