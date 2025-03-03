Валерий Залужный получил новую должность: чем будет заниматься

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный получил новое дипломатическое назначение – стал постоянным представителем Украины при Международной морской организации.

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на указ президента №151/2025.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Залужного Валерия Федоровича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", — отмечается в документе.

Международная морская организация (IMO) является специализированным учреждением ООН, отвечающим за международное судоходство. Организация регулирует правовые аспекты международной торговли морским транспортом, вопросы безопасности судоходства, охрану жизни на море, предотвращение загрязнения вод и атмосферы с судов, а также определяет ответственность за ущерб, причиненный вследствие загрязнения.

Штаб-квартира IMO находится в Лондоне. В ее состав входят 174 страны.

Основные функции организации:

– обеспечение безопасности судоходства через разработку международных стандартов для предотвращения аварий и катастроф на море;

– регулирование выбросов вредных веществ из судов для уменьшения загрязнения морской среды;

– разработка международных правовых норм и договоров в сфере морского права;

– упрощение процедур и документации для перевозки грузов морским транспортом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный назвал свою ошибку во время вторжения РФ. 19 февраля бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал важное заявление о тактике ведения войны российскими оккупантами. Он признал, что предварительные оценки влияния значительных потерь на решение российского командования оказались ошибочными.

Об этом Залужный сообщил на форуме "Диалоги по NV". По его словам, он считал, что большие потери заставили Россию отказаться от дальнейших наступательных действий.

"Я был абсолютно уверен, что эти потери заставят отказаться Россию от дальнейших действий. Но это была совершенно моя ошибка", — отметил он.