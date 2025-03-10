Валерий Дубиль вместе с БФ "Надежда" и партнерами осуществили 215 гуманитарных миссий на фронт

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Кречмаровская Наталия
На днях волонтеры осуществили 215-ю гуманитарную миссию по всей линии фронта. С начала полномасштабной войны команда волонтеров во главе с Валерием Дубилем передает военным РЭБы, боевые автомобили, генераторы, старлинки, разведывательные мавики.
Фото из открытых источников
Помощь получили военнослужащие, которые защищают Украину в следующих населенных пунктах: Торецк, Лиман, Соледар, Дружковка, Доброполье, Ахтырка, Краснополье, Юнаковка, Курахово, Купянск, Волчанск, Красное, а также на Херсонском, Запорожском, Николаевском направлениях.
Особое внимание было уделено подразделениям Главного управления разведки – для них организовали 25 отдельных миссий. Системную помощь от волонтеров получают Национальная гвардия, в частности, спецподразделение "Омега", а также пограничники, боевые подразделения Нацпола, ВСУ и терроборона.
Кроме помощи защитникам, фонд реализует поставку критической медицины. Системно около 30-40 заведений здравоохранения получают все необходимое для спасения жизни людей. Груз содержит как расходные медицинские средства, так и дорогостоящее специфическое оборудование. География медицинского направления покрывает Николаевскую, Херсонскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Киевскую, Житомирскую и другие области.
Госпитали, больницы и стабилизационные пункты получили более 120 аппаратов косвенного массажа сердца, спасающих жизнь при клинической смерти – Эasy Pulses из Швейцарии.
Также волонтеры передали:
5 кабинетов гастроколоноскопии Fuji (Япония);
12 аппаратов для лечения ОПН;
современные системы МРТ и КТ;
десятки карет скорой помощи;
мониторы пациентов, подогреватели инфузионных растворов и т.п.
Важный акцент – безопасность медицинского персонала. РЕБ-комплексы, которые передает фонд, используют не только военные, но и медики, в том числе для защиты эвакуационного транспорта.
Комплексная и системная поддержка медицинской отрасли и военнослужащих осуществляется благодаря партнерству с международными организациями и бизнесом.
Волонтеры отмечают, что открыты к сотрудничеству и готовы оказать помощь в пределах своих возможностей. Контакты фонда можно узнать здесь и здесь.
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