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Актуально В зоне активных боевых действий стало возможным идентифицировать тела погибших прямо на месте

Французская мобильная ДНК-лаборатория была передана Офисом Генпрокурора Министерству юстиции для работы в регионах активных боевых действий.

сегодня, 15:05
Автор:

Недилько Ксения
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Французская мобильная ДНК-лаборатория была передана Офисом Генпрокурора Министерству юстиции для работы в регионах активных боевых действий. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В зоне активных боевых действий стало возможным идентифицировать тела погибших прямо на месте

ДНК-лаборатория. Фото: Офис Генпрокурора Украины

В мобильной криминалистической лаборатории по определению ДНК-профилей будут работать эксперты Национального научного центра "Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариуса" Министерства юстиции Украины. Генпрокурор Андрей Костин совместно с Временно поверенным по делам Французской Республики в Украине Бенджаменом Роригом передали французскую мобильную лабораторию ДНК Министерству юстиции Украины. Дарственный сертификат получил Министр юстиции Денис Малюська.

В зоне активных боевых действий стало возможным идентифицировать тела погибших прямо на месте - фото 2

"Мы инициировали передачу мобильной лаборатории Министерству, чтобы эксперты исследовательского центра, обслуживающего Харьковскую, Донецкую, Луганскую и Сумскую области уже завтра могли начать в ней работать. Эти области ежедневно страдают от обстрелов, погибают люди. Мобильная лаборатория ДНК – реальная возможность для Украины на высоком уровне быстро идентифицировать тела погибших и провести анализ любых биологических материалов, обнаруженных на местах преступлений. Благодарю наших французских партнеров, которые помогают Украине и поддержали эту инициативу!", – подчеркнул Генеральный прокурор.

Он также добавил, что 5 экспертов исследовательского центра уже прошли обучение, которое на базе Тренингового центра прокуроров проводили французские специалисты.

Министр юстиции получил сертификат и ключ от лаборатории.

"Мой французский коллега был первым, кто предложил конкретную помощь Украине – прислать сюда судебных экспертов и жандармов, которые могли бы помогать устанавливать факты и осуществлять судебную экспертизу в Буче, Ирпене и других пригородах Киева. Эта помощь не закончилась, как планировалось, несколько недель, но продолжается и сейчас. Я уверен, что Минюст под координацией Офиса Генпрокурора и при содействии Франции сделает все, чтобы привлечь к ответственности совершающих военные преступления на территории Украины по приказу военно-политического руководства РФ", – заявил Денис Малюська.

Бенджамен Рориг отметил открытость и прозрачность украинских партнеров в сотрудничестве с французскими коллегами. Он подчеркнул, что аналогов этой лаборатории нет в мире генетики, ведь ее мобильность позволяет еще более эффективно и оперативно проводить ДНК анализ.



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