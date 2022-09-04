В зоне активных боевых действий стало возможным идентифицировать тела погибших прямо на месте

Французская мобильная ДНК-лаборатория была передана Офисом Генпрокурора Министерству юстиции для работы в регионах активных боевых действий. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ДНК-лаборатория. Фото: Офис Генпрокурора Украины

В мобильной криминалистической лаборатории по определению ДНК-профилей будут работать эксперты Национального научного центра "Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариуса" Министерства юстиции Украины. Генпрокурор Андрей Костин совместно с Временно поверенным по делам Французской Республики в Украине Бенджаменом Роригом передали французскую мобильную лабораторию ДНК Министерству юстиции Украины. Дарственный сертификат получил Министр юстиции Денис Малюська.





"Мы инициировали передачу мобильной лаборатории Министерству, чтобы эксперты исследовательского центра, обслуживающего Харьковскую, Донецкую, Луганскую и Сумскую области уже завтра могли начать в ней работать. Эти области ежедневно страдают от обстрелов, погибают люди. Мобильная лаборатория ДНК – реальная возможность для Украины на высоком уровне быстро идентифицировать тела погибших и провести анализ любых биологических материалов, обнаруженных на местах преступлений. Благодарю наших французских партнеров, которые помогают Украине и поддержали эту инициативу!", – подчеркнул Генеральный прокурор.

Он также добавил, что 5 экспертов исследовательского центра уже прошли обучение, которое на базе Тренингового центра прокуроров проводили французские специалисты.

Министр юстиции получил сертификат и ключ от лаборатории.

"Мой французский коллега был первым, кто предложил конкретную помощь Украине – прислать сюда судебных экспертов и жандармов, которые могли бы помогать устанавливать факты и осуществлять судебную экспертизу в Буче, Ирпене и других пригородах Киева. Эта помощь не закончилась, как планировалось, несколько недель, но продолжается и сейчас. Я уверен, что Минюст под координацией Офиса Генпрокурора и при содействии Франции сделает все, чтобы привлечь к ответственности совершающих военные преступления на территории Украины по приказу военно-политического руководства РФ", – заявил Денис Малюська.

Бенджамен Рориг отметил открытость и прозрачность украинских партнеров в сотрудничестве с французскими коллегами. Он подчеркнул, что аналогов этой лаборатории нет в мире генетики, ведь ее мобильность позволяет еще более эффективно и оперативно проводить ДНК анализ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!