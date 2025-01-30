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В Житомирской области отец троих детей отказался от мобилизации: как его наказал суд

Во время судебного процесса мужчина заявил, что имеет трех несовершеннолетних детей на иждивении, поэтому имел право на отсрочку от службы, однако не проинформировал об этом военкомат.

сегодня, 14:50
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Клименко Елена

В Житомирской области суд вынес приговор мужчине, отказавшемуся от мобилизации даже после получения повестки, что привело к уголовной ответственности. Его приговорили к одному году условного срока.

В Житомирской области отец троих детей отказался от мобилизации: как его наказал суд

Мобилизация в Украине. Фото: 24 Канал

Сначала у него не было оснований для отсрочки, однако во время судебного процесса мужчина представил доказательства того, что он является отцом трех несовершеннолетних детей. Эти доказательства были предоставлены во время слушания дела, которое состоялось 27 января 2025 в Черняховском районном суде Житомирщины.

Согласно материалам дела, в мае 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе во время войны. В тот момент у него не было оснований для отсрочки. 7 мая 2024 г. военкомат вручил ему мобилизационную повестку, однако мужчина отказался ее получить и подписал отказ. В суде подсудимый полностью признал свою вину и подтвердил, что получил повестку от военкомата, но отказался ее принять. Он объяснил, что никогда не служил в армии, не умел воспользоваться орудием и боялся быть обязанным убивать людей.

Во время судебного процесса мужчина заявил, что имеет трех несовершеннолетних детей на иждивении, поэтому имел право на отсрочку от службы, однако не проинформировал об этом военкомат. В подтверждение этому он предоставил результат ДНК-теста, подтвердившего его отцовство относительно старшей дочери сожительницы. Он также отметил, что хоть и не состоит в официальном браке, но проживает с супругой и тремя детьми, которых содержит. Муж попросил не наказывать его строго и не лишать свободы.

Представитель Территориального центра комплектования подтвердил, что во время оформления документов мужчина не сообщил свою родительскую обязательность. После рассмотрения всех обстоятельств суд вынес решение, признав мужчину виновным, но назначил условный срок на год, не лишая его свободы.

"Комментарии" уже писали, что сейчас, когда идет полномасштабная война, демобилизация украинских военных, защищающих страну, невозможна. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли для газеты Il Foglio, обнародованном на YouTube-канале Офиса Президента.



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Источник: https://reyestr.court.gov.ua/Review/124682266
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