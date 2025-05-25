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В Житомирской и Херсонской областях российские удары убили четырех детей

В Житомирской области оккупанты убили троих детей, в Херсонской области погиб еще один ребенок

сегодня, 08:21
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Недилько Ксения

Сегодня ночью из-за массированной атаки по Украине в Житомирской области погибли трое детей. Еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

В Житомирской и Херсонской областях российские удары убили четырех детей

Последствия обстрела Житомирской области. Фото: ГСЧС

Детишкам было 8, 12 и 17 лет, тело одной деблокировали спасатели.

Пострадали 10 человек, 8 спасены ГСЧС, все госпитализированы.

Разрушены и повреждены частные дома.

В Бердичевском районе пострадали 2 человека (1 ребенок), повреждены пятиэтажка, частные дома и хозяйственные постройки.

На месте работали экстренные службы, волонтеры Красного Креста, людям оказывалась психологическая помощь.

Привлечены 45 спасателей и 10 единиц техники.

В Житомирской и Херсонской областях российские удары убили четырех детей - фото 2
В Житомирской и Херсонской областях российские удары убили четырех детей - фото 3
В Житомирской и Херсонской областях российские удары убили четырех детей - фото 4
В Житомирской и Херсонской областях российские удары убили четырех детей - фото 5
В Житомирской и Херсонской областях российские удары убили четырех детей - фото 6
В Житомирской и Херсонской областях российские удары убили четырех детей - фото 7

По данным начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Антоновка, Камышаны, Садовое, Никольское, Ивановка, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Белозерка, Ромашково, Кизомис, Велетенское, Томина Балка, Станислав, Софиевка, Александровка, Берислав, Змиевка, Шляховое, Тягинка, Николаевка, Одрадокаменка, Михайловка, Томарино, Гавриловка, Осокоровка, Саблуковка, Казацкое, Веселое и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 7 многоэтажек и 7 частных домов. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.

Из-за российской агрессии один ребенок погиб, еще девять человек получили ранения, из них – два ребенка.

Напомним, портал "Комментарии" писал о последствиях массированного удара по Украине: где произошли "прилеты" по областям.



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