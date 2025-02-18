«В жилой дом в Кировоградской области попала ракета украинской ПВО»: что известно

Прокремлевские псевдоСМИ пишут, что якобы удар по многоэтажке в Кировоградской области был нанесен "кривой украинской ПВО", а не ударами ВС РФ. Как утверждают пропагандисты, украинские медиа якобы намеренно публикуют фото дома только с "нужного" ракурса. Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности и опровергает этот фейк.

Последствия обстрела Кировоградской области. Фото: НПУ

На самом деле: в ночь на 18 февраля в многоэтажку в городе Долинская Кропивницкого района попал российский беспилотник, в результате чего возник пожар в двух квартирах, сообщают в ГСЧС.

От вражеской атаки пострадали 5-летний ребенок и его 37-летняя мать. Спасатели эвакуировали жителей 38 квартир и ликвидировали пожар.

Подтверждение этому российскому преступлению – десятки фото с последствиями попадания и эвакуированные жители многоэтажки. Подобные нарративы российских пропагандистов о "кривой украинской ПВО" – это попытка переложить ответственность за свои военные преступления на жертву , отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в результате атаки вражеских БПЛА поврежден многоэтажный дом в городе Долинская Кировоградской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

Телесные повреждения получили трое жителей, из них двое детей. Всем оказана медицинская помощь, двое госпитализированы. Прибывшие на место полицейские и спасатели провели эвакуацию жителей подъезда. В настоящее время оказывают гражданам необходимую помощь. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 УКУ.

Правоохранители документируют преступления, совершенные страной-агрессором. По данным начальника Кировоградской ОВА Андрея Райковича, трое пострадавших – мама и двое детей. Им сразу предоставили медицинскую помощь. Старшая девочка в госпитализации не нуждалась. Эвакуированы жители из 38 квартир.