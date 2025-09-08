Во время масштабной комбинированной дальнобойной атаки РФ, состоявшейся в ночь на 7 сентября, в здание Кабинета министров Украины попал не ударный беспилотник типа "Шахед", а крылатая ракета 9М727 оперативно-тактического комплекса "Искандер". Ее боевая часть не взорвалась. Об этом пишет Defense Express, ссылаясь на результат анализа обломков, полученных из собственных источников издания.

В здание Кабмина попал не «Шахед»: чем ударила Россия по «центру принятия решений»

В то же время пожар, возникший на верхних этажах здания, был вызван возгоранием топлива из баков ракеты.

Отмечается, что согласно отчету Командования Воздушных сил врага использовал в этой атаке 9 крылатых ракет с ОТРК "Искандер", из которых четыре удалось сбить. Вместе с ними враг выпустил 810 дронов разных типов, из которых удалось обезвредить и сбить 747 единиц. А также 4 баллистические ракеты, которые не были сбиты.

Крылатая ракета 9М727 является одной из трех, предназначенная для ОТРК "Искандер", вместе с 9М728, 9М729. В основном они обозначаются просто как "Искандер-К" или Р-500. Как считается, 9М727 является вариацией 3М-14 "Калибр" для наземного пуска.

Она активно используется врагом для ударов по украинским городам. Один из самых известных эпизодов с ее использованием – удар по драмтеатру в Чернигове в 2023 году.

Как в абсолютном большинстве всех других образцов российского вооружения в этой ракете также активно используются производимые в Китае западные микроэлектронные компоненты с гражданского рынка.

Отметим, что в случае штатного износа боевой части ракеты, а ее масса составляет около 450 кг, последствия этого удара были бы значительно больше.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Киеве в результате очередной атаки России произошло возгорание в правительственном здании. Пожар возник в здании Кабинета Министров. На месте работают спасатели.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Печерском районе Киева возник пожар на верхнем этаже правительственного здания.

"В Печерском районе в результате вероятного сбивания БпЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте. В Святошинском районе снова горят складские помещения. Там тоже экстренные службы на месте", — пишет Кличко.