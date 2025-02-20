В Запорожской области огромные потери оккупантов: на могилах запретили ставить флаги

Уровень потерь россиян в Запорожской области достиг такого уровня, что гауляйтер Евгений Балицкий официально запретил использовать в местах захоронения оккупантов государственные флаги и другие государственные знаки. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

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По его словам, такое решение было принято оккупационными властями прежде всего из-за того, чтобы "скрыть размах катастрофы".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что на этом этапе войны для россиян самое главное захватить Покровск. Несмотря на это, русская армия потеряла момент импульса.

Майор Виктор Трегубов в комментариях "Суспильное Новости" рассказал о ситуации на Покровском направлении. По его словам, без Покровска все попытки россиян захватить южную часть Донецкой области окажутся тщетными.

"Именно под Покровском начали проявляться очевидные признаки того, что россияне начали выдыхаться. Захватить Покровск — главная цель этого этапа кампании для врага. Несмотря на большое преимущество в живой силе, россияне потеряли то, что на английском языке называется "моментум". Это тот самый момент импульса, который позволяет давить".

Спикер ОСУВ "Хортица" заметил, что Россия истощается на Покровском направлении и не способна поддерживать постоянное давление. Кроме того, Силы обороны за это время построили укрепления и ведут эффективную оборону благодаря работе дронов и пехоты.