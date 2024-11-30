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В Запорожье завершают возведение фортификаций: защита адаптирована под современные угрозы

Оборонные фортификации почти завершены в Запорожской области

сегодня, 20:53
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Недилько Ксения

В Запорожской области завершается очередной этап постройки укреплений. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

В Запорожье завершают возведение фортификаций: защита адаптирована под современные угрозы

Иллюстративное фото

"Совместно с Генштабом усовершенствуем оборонную систему Запорожской области. Почти завершена многоуровневая защита Запорожья и близлежащих населенных пунктов", – отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что укрепление адаптировано под современные угрозы, в частности от дронов. Конструкции значительно усовершенствованы по сравнению с ранее строившимися.

"На этой неделе передано более 800 единиц техники и оборудования, среди которых:

• FPV-дроны и беспилотные комплексы.

• Автомобили и зимняя резина.

• Зарядные станции, аккумуляторы и другие приспособления для зимних условий.

Помогаем армии – приближаем победу!", – отметил Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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