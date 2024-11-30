В Запорожье завершают возведение фортификаций: защита адаптирована под современные угрозы

В Запорожской области завершается очередной этап постройки укреплений. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

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"Совместно с Генштабом усовершенствуем оборонную систему Запорожской области. Почти завершена многоуровневая защита Запорожья и близлежащих населенных пунктов", – отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что укрепление адаптировано под современные угрозы, в частности от дронов. Конструкции значительно усовершенствованы по сравнению с ранее строившимися.

"На этой неделе передано более 800 единиц техники и оборудования, среди которых:

• FPV-дроны и беспилотные комплексы.

• Автомобили и зимняя резина.

• Зарядные станции, аккумуляторы и другие приспособления для зимних условий.

Помогаем армии – приближаем победу!", – отметил Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты ударили по Днепропетровщине: много погибших и раненых

В Днепре около 17:42 раздался взрыв. До этого в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. В Воздушных Силах ВСУ сообщалось о пролете крылатой ракеты со стороны Черниговской, Полтавской, Харьковской областей в сторону Днепра. Позже было сообщено о баллистической угрозе с юго-востока, а именно из российского Таганрога. Через несколько минут в городе раздался взрыв.

Глава ОВА Сергей Лысак в 19:33 сообщил: "В Днепровском районе три человека погибли, 19 – пострадали. Среди раненых, по информации на данный момент, один ребенок. 11-летний мальчик в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализированы и остальные пострадавшие. Шестеро – "тяжелые"".

Сергей Лысак в 19:50: "Восемь человек в тяжелом состоянии после атаки россиян на Днепровский район. У них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы. В общей сложности сейчас известно о 21 пострадавшем".

Президент Украины Владимир Зеленский в 20:06: "Сейчас на Днепровщине спасательная операция после ракетного удара. Повреждена обычная гражданская застройка: жилой дом и магазин в поселке Царичанка. В настоящее время известно, что четыре человека убиты этим российским ударом. Мои соболезнования".