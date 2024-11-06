В Запорожье увеличилось количество погибших из-за обстрела баллистики

7 человек погибли, 25 получили ранения в результате ракетной атаки россии по Запорожью. Об этом на утро сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует портал "Комментарии".

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За сутки оккупанты нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Войска россии осуществили 8 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Новодаровке, Белогорью, Малой Токмачке и Темировке.

154 БпЛА разной модификации атаковали Лобковое, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское.

4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Лобкового и Новоданиловки.

134 артиллерийских удара пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Работино, Малой Токмачке, Белогорью и Ольговскому.

Поступили 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, вчера оккупанты ударили баллистикой по Запорожью.

5 ноября в 09:38 в Запорожье раздался мощный взрыв. Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе баллистики для восточных областей.

Позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об ударе по Запорожью. Оккупанты попали по объекту инфраструктуры. Шесть человек погибли и 23 ранены. На месте попадания произошел пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье, сообщил Иван Федоров. Всем оказывается медицинская помощь.

Испытал разрушения один из объектов критической инфраструктуры. Пожар, возникший на месте попадания, ликвидирован.