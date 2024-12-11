В Запорожье увеличилось количество погибших: есть еще люди под завалами

Уже 6 погибших и 22 раненых – увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по Возесеновскому району Запорожья. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Спасательная операция, фото: ГСЧС Украины

Ночью спасатели ГСЧС извлекли из-под завалов двух женщин – они в больнице. В руинах изуродованной российской ракетой здания находятся еще четыре человека.

По данным ГСЧС Украины, во время поисково-спасательных работ на линию Службы спасения "101" позвонили по телефону две женщины, которые сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания.

В ходе беседы спасатели профессионально выяснили детали, чтобы определить их точное местонахождение.

Получив важную информацию, чрезвычайники с помощью спецоборудования освободили пострадавших. Более семи часов женщины находились под обломками в ожидании помощи. Благодаря слаженной работе спасателей их удалось извлечь из ловушки и передать медикам. После осмотра врачами скорой помощи обе женщин госпитализировали в медицинское учреждение.

В результате удара по частной клинике погибли 6 человек, 22 травмированы, среди них один ребенок. Один пострадавший скончался в больнице. Подразделения ГСЧС спасли 4 человека.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

На месте работают все экстренные службы города, психологи ГСЧС оказывают помощь гражданам.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что вчера около 15 часов оккупанты ударили баллистикой из Таганрога прямо по центру Запорожья. Произошло попадание в частную клинику, из-за чего есть погибшие и люди оказались под завалами.







